Maslove.pl: Z siłowni przekierowaliśmy sprzedaż do e-sklepu

fot. Maciej Basiński, maslove.pl

Zamknięcie klubów fitness, które były jednym z kanałów sprzedaży naszych produktów przyczyniło się do tego, że musieliśmy bardziej postawić na rozwój sklepu internetowego www.maslove.pl. Zauważam, że zakupy w sieci stały się już bardziej nawykiem. Niektóre sklepy ze zdrową żywnością, które działały stacjonarne przeniosły się do internetu – dodaje Maciej Basiński, właściciel maslove.pl

W roku 2021 planujemy unowocześnić park maszynowy. Przede wszystkim nastawiamy się na nowe technologie. Postawiliśmy za cel stworzenie linii skierowanej głównie do cukiernictwa, gastronomii i branży lodziarskiej. Planujemy też zdecydowany rozwój i unowocześnianie naszych kanałów e-commerce - mówi Maciej Basiński, właściciel Maslove.

- Pierwsze pasty zrobiłem na użytek najbliższych mi osób. Moje dzieci od razu doceniły smak moich produktów. Wtedy poczułem, że to może być dobry kierunek. Takie stuprocentowe pasty orzechowe to świetna alternatywa dla mniej zdrowych i słodkich przekąsek. Z uwagi na to, że mam duże doświadczenie w gastronomi i posiadam sporą sieć kontaktów w tej branży bez trudu wprowadziłem pierwsze produkty na rynek. Swoje produkty zacząłem sprzedawać w lokalnych sklepach ekologicznych i siłowniach. Kolejnym krokiem był sklep internetowy www.maslove.pl, który już po półtora roku przeszedł całkowitą modernizację - mówi.

- W pierwszym założeniu produkcja pasty orzechowej miała być tylko dodatkiem do pierwszego biznesu. Rzeczywistość jednak bardzo szybko zweryfikowała moje założenia. Dzisiaj w stu procentach poświęcam się rozwojowi marki Maslove i każdego dnia cieszę się widząc jak rośnie w siłę - dodaje.

W jaki sposób pozyskuje surowce do produkcji? - Na początku działalności korzystałem z usług lokalnych dostawców. Ponieważ nie były to duże ilości, było ciężko wynegocjować atrakcyjną cenę. W miarę rozwoju marki, więksi dostawcy orzechów zaczęli mnie bardziej dostrzegać i oferty na surowiec zaczęły spływać wręcz lawinowo. Od początku wyszedłem z założenia że nie chcę sam importować surowca z Argentyny, Indii czy z Kalifornii. Wolę tę działkę zostawić osobom które na imporcie orzechów mówiąc kolokwialnie „zjadły zęby”. Dzisiaj posiadam przynajmniej czterech zaufanych dostawców, którzy zawsze dostarczają mi towar najwyższej jakości. Zawsze mam pewność, że surowiec jest bardzo świeży. Przy produkcji past orzechowych największe znaczenie ma jakość orzechów. Tutaj nie ma kompromisów. Moi dostawcy wiedzą, że jestem bardzo wymagający dlatego tutaj nie ma miejsca na pomyłki. Towar który nie spełnia moich oczekiwań od razu wraca do dostawcy. Przyznam, że przez te kilka lat wypracowaliśmy z moimi partnerami bardzo dobre systemy sprawdzania jakości. Dzisiaj działa to wszystko jak w szwajcarskim zegarku - tłumaczy Maciej Basiński.

Potem przyszła pandemia COVID-19. - Jeśli chodzi o działalność naszego biznesu to na początku pandemii odczuliśmy duże spowolnienie. Nasi stali kontrahenci z branży fitness zdecydowanie przystopowali. Sklepy stacjonarne zaczęły bardziej zachowawczo robić zamówienia. Niektóre podmioty już dzisiaj są zamknięte. Równolegle przy spowalnianiu handlu tradycyjnego odnotowaliśmy duży wzrost sprzedaży kanałami e-commerce. Ponieważ już od kilku lat inwestujemy w pozycjonowanie i rozwój naszego sklepu internetowego www.maslove.pl dzisiaj mogliśmy wyjść z tego kryzysu obronną ręką - dodaje.