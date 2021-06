Mastercard: Pokolenie Z to cyfrowi smart shopperzy

Aż 84 proc. przedstawicieli pokolenia Z z Polski kupuje w internecie przynajmniej raz w miesiącu, fot. mat. pras.

Mastercard zaprezentował wyniki nowego badania przeprowadzonego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, dotyczącego postaw i zachowań Pokolenia Z. Będąc niemal nieustannie online młodzi konsumenci oczekują, że handel i usługi finansowe będą szybkie i wygodne. Pokolenie Z w Polsce chętnie kupuje w internecie oraz płaci zbliżeniowo i korzysta z usług bankowości cyfrowej.

Choć pokolenie Z (18-24 lata) jest motorem napędowym cyfryzacji, to jego przedstawiciele najbardziej cenią sobie bezpośredni kontakt z drugą osobą

Pieniądze są kluczowe dla ich niezależności finansowej, ale to relacje z bliskimi i wyższe wartości, są dla nich najważniejsze

Jako „smart shopperzy” chętnie kupują w internecie, często szukając najkorzystniejszych ofert cenowych

Z badania Mastercard wyłania się obraz młodego pokolenia Polaków polegającego finansowo głównie na rodzicach, ale starającego się zdywersyfikować swoje źródła dochodu. Średni miesięczny dochód polskiego przedstawiciela pokolenia Z wynosi 363 euro (ok. 1650 zł). Dla co trzeciego z nich (33%) rodzice są nadal głównym źródłem utrzymania, dla co czwartego (25%) praca na cały etat, zaś dla ponad co piątego (22%) praca na pół etatu. Czują się zależni od swoich rodziców i zmiana tego status quo jest jednym z ich priorytetów w najbliższym czasie. Ich głównym celem jest zakończenie edukacji i zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Relacje i wartości ważniejsze od pieniędzy

Choć pieniądze są ważne, to właśnie relacje z innymi ludźmi przedstawiciele polskiego pokolenia Z cenią sobie najbardziej. Niemal połowa ankietowanych (48%) zgadza się, że w życiu jest wiele rzeczy ważniejszych od pieniędzy. Zapytani o wartości, które są dla nich najważniejsze, wskazują na rodzinę (64%), zdrowie (60%), uczucia (60%) i przyjaciół (48%). Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu deklarują, że nic nie zastąpi rozmów w cztery oczy, a 61% z nich lubi spędzać wolny czas z innymi (zwłaszcza z przyjaciółmi), niż samemu.

To przywiązanie do wyższych wartości znajduje swoje odzwierciedlenie także w trosce o kwestie społeczne i ekologiczne. Ponad połowa (58%) respondentów z Polski deklaruje, że przekazuje datki na rzecz fundacji i organizacji pozarządowych, a 22% angażuje się w wolontariat. Kiedy myślą o przyszłości globu, problem głodu na świecie jest jedną z ich najczęstszych trosk (27%).

Cyfrowi smart shopperzy

Generacja Z to pierwsze pokolenie urodzone w czasach powszechnej dostępności internetu, wobec czego nie może dziwić, że jest ono nierozerwalnie związane ze światem cyfrowym. Młodzi Polacy regularnie korzystają z mediów społecznościowych, aby być na bieżąco z informacjami ze świata, kontaktować się ze znajomymi czy rozwijać swoje pasje. Do najpopularniejszych platform społecznościowych należą Facebook (95%), YouTube (93%) oraz Instagram (78%). Aż 73% ankietowanych z Polski biorących udział w badaniu Mastercard korzysta z mediów społecznościowych jako głównego źródła informacji i inspiracji, a taki sam odsetek respondentów codziennie rozmawia ze swoimi przyjaciółmi za pośrednictwem komunikatorów typu Messenger czy WhatsApp. Ponadto chętnie korzystają z cyfrowej rozrywki, przynajmniej raz w tygodniu słuchając muzyki na platformach streamingowych (91%), oglądając filmy czy seriale (77%) lub grając w gry wideo (61%).