McDonald‘s dołącza do oferty Wolt

Od sierpnia mieszkańcy wszystkich miast, w których operuje Wolt, mogą zamawiać między innymi burgery, wrapy, frytki, lody i napoje z oferty McDonald‘s i McCafé.

Współpraca z McDonald’s jest ważnym krokiem dla firmy Wolt, która od lat dostarcza ofertę restauracji na innych rynkach. Dyrektorka Generalna Wolt Polska, Agata Polityło, wierzy, że kultowe produkty McDonald’s będą szczególnie popularne wśród klientów korzystających z aplikacji Wolt w Polsce:

„Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że nasze portfolio partnerów powiększyło się o tak znaną markę, jaką jest McDonald’s. Mogę z całą pewnością stwierdzić, że współpraca ta to kamień milowy dla naszego biznesu w Polsce. Mamy świadomość, że te popularne burgery są dla wielu konsumentów tzw. comfort food, czyli jedzeniem przywołującym pozytywne skojarzenia. Chcemy więc, by nasi klienci mieli łatwy i prosty dostęp do swoich ulubionych pozycji z menu McDonald’s, z dostawą do miejsca, w którym w danej chwili się znajdują” – mówi Agata Polityło.