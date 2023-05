MDC² i Generali Real Estate tworzą Park Kraków South w Skawinie

Trwają prace budowlane na działce projektu MDC2 Park Kraków South. Park magazynowy zlokalizowany jest 13 km od centrum Krakowa, w Skawinie. Tworzyć go będą trzy budynki o planowanej łącznej powierzchni GLA ponad 90 000 mkw. Nieruchomość położona jest niecałe 2 km od węzła autostrady A4. Całość kompleksu obejmie teren o łącznej powierzchni 19 hektarów.

MDC2 Park Kraków South

Powstaną trzy budynki, z których jeden o powierzchni ok. 36 200 mkw. został już w całości wynajęty globalnej marce medycznej. W obiekcie zaplanowano szereg rozwiązań technologicznych, których celem jest minimalizacja emisji CO 2 do środowiska: dachy zostaną przystosowane do instalacji paneli fotowoltaicznych, w projekcie wykorzystane będzie oświetlenie typu LED, a na terenie obiektu znajdą się ładowarki do pojazdów elektrycznych.

Deweloper zaplanował system retencji wody deszczowej. Południowa, najbardziej nagrzewająca się fasada zostanie osłonięta przez ścianę roślin pnących, zimozielonych. Dodatkowo w krakowskim obiekcie planowane jest zwiększenie izolacji ścian budynku do poziomu przewyższającego standard obiektów magazynowych. 95% materiałów budowlanych używanych w projekcie może być poddane recyklingowi.

W otoczeniu budynków, na obszarze MDC2 Park Kraków South, zaplanowana została strefa Rest & Move, czyli strefa relaksu i wypoczynku. Ideą projektu Rest & Move jest promocja zdrowego stylu życia i poprawa warunków pracy wszystkich, którzy korzystają z obiektów magazynowych dewelopera. Dookoła budynków powstaną różnorodne biologicznie tereny zielone.

MDC2 certyfikuje budynki MDC2 Park Kraków South do standardu BREEAM New Construction na poziomie co najmniej Excellent.

Budowa parku logistycznego w Skawinie (fot. mat. pras.)

Współpraca MDC2 i Generali Real Estate

Właścicielem projektu jest Generali Real Estate (poprzez paneuropejski Generali Real Estate Logistics Fund, GRELF), specjalizujący się w inwestycjach w sektorze logistycznym w całej Europie i zarządzany przez Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio. Deweloperem projektu jest MDC2.

Zakończenie budowy pierwszego budynku planowane jest na III kwartał 2023 roku, a oddanie drugiego budynku (37 000 mkw.) na I kwartał 2024 roku.

Generali Real Estate jest jednym z wiodących na świecie zarządców nieruchomości. Aktywa pod zarządem spółki osiągnęły w III kwartale 2022 r. wartość około 39 mld euro. Firma zatrudnia ponad 370 specjalistów i ma swoje jednostki operacyjne w głównych miastach europejskich. Jest częścią ekosystemu spółek zarządzających za pomocą aktywów Generali Investments.

MDC² to polski deweloper powierzchni logistyczno-magazynowych utworzony w 2021 roku . Zespół liczy obecnie 21 osób, które w ciągu ostatnich 20 lat zbudowały w Polsce ponad 3,8 mln mkw. magazynów. Obecne inwestycje to MDC² Park Gliwice (57 000 mkw.), MDC² Park Łódź South (80 000 mkw.) i MDC² Park Kraków South (90 000 mkw.) – wszystkie są w pełni finansowane i będą oddane do użytku w 2023 i na początku 2024 roku.