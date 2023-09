Meblowy gigant rusza z własnym marketplacem. Ekspert komentuje

Black Red White należy do czołówki najbardziej cenionych i rozpoznawalnych marek w branży wyposażenia wnętrz. Od ponad 30. lat oferuje swoim klientom meble i dodatki w konkurencyjnych cenach.

Otwierając marketplace zapewni swoim klientom najszerszą na rynku ofertę produktów dla domu i ogrodu, stając się największym multibrandowym sklepem online w tej kategorii. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w branży w Polsce.

Marketplace Black Red White to idealne miejsce dla osób, które poszukują wysokiej jakości produktów dla domu w przystępnych cenach. Wśród szerokiej oferty można znaleźć meble do wszystkich domowych pomieszczeń, meble ogrodowe, akcesoria i dekoracje, a także urządzenia AGD. Słowem wszystko, co związane z wyposażeniem domu, mieszkania oraz ogrodu. Oferta z dnia na dzień staje się coraz szersza, a już na koniec roku liczba nowych produktów sięgnie nawet 100 tysięcy. To wynik rozpoczęcia współpracy z blisko 70 nowymi partnerami, a liczba ta stale rośnie - tłumaczy Mariusz Nowak, dyrektor ds. e-commerce i strategii Omnichannel.

Jeszcze większe możliwości sprzedaży dzięki Black Red White

Witryna brw.pl jest jednym z największych polskich sklepów internetowych w kategorii Dom i Ogród, który dynamicznie się rozwija i każdego miesiąca notuje blisko 3 mln odwiedzin. W ciągu ostatnich kilku lat ruch na stronie zwiększył się o kilkadziesiąt procent, a wskaźnik konwersji wzrósł ponad trzykrotnie.

Marketplace Black Red White otwiera przed setkami sprzedawców nowe możliwości zwiększenia sprzedaży i dotarcia do szerokiego grona klientów zorientowanych na zakup mebli i artykułów wyposażenia wnętrz. Współpracę z marką mogą podjąć zarówno duże firmy i dystrybutorzy, jak i mniejsze sklepy, które są na etapie rozwijania swojej oferty lub działają w ramach wąskiej kategorii produktowej.

Przejrzysty model współpracy

Black Red White swoim partnerom oferuje nie tylko możliwość sprzedaży produktów za pośrednictwem strony brw.pl, ale też indywidualne podejście oraz opiekę na każdym etapie integracji. Dzięki usłudze marketplace partnerzy będą mogli korzystać z doświadczenia oraz zasięgu jednego z największych sklepów e-commerce w Polsce, zyskać nowych klientów i wypromować własne produkty.

Czy marketplace Black Red White podbije rynek?

Patrząc na sukces marketplace’u długofalowo, będzie on zależał głównie od zwiększenia udziału ruchu organicznego i świadomości klienta co do szerszej oferty, którą z chwilą uruchomienia marketplace zaoferuje BRW.pl. Dodatkowo może to oznaczać konieczność inwestowania jeszcze większych sum w rozpoznawalność marki, a co za tym idzie marketplace’u, kosztem np. performance marketingu czy ruchu płatnego z Google i Meta, którego koszt ciągle rośnie - komentuje Tomasz Woźniak, CEO & Partner w Future Mind.

- Ciekawi mnie też, co finalnie zrobi doświadczony gracz na rynku e-commerce, czyli grupa Wirtualna Polska, która była już w posiadaniu platformy Homebook, a dokupiła także szybko rosnącą markę Selsey, ogłaszając synergię obu serwisów - dodaje ekspert.

W jaki sposób BRW będzie zarządzało relacją z partnerami? - Można tutaj przywołać przykład marketplace Empiku. W pewnym momencie można było tam znaleźć produkty zarówno oferowane przez sam Empik, jak i przez partnerów. Różnice cenowe pomiędzy tym samym produktem od innego dostawcy potrafiły sięgać nawet kilkunastu procent. BRW sprzedaje oczywiście produkty własnej marki, więc nie przydarzy się identyczna sytuacja, ale i tak istnieje ryzyko, że w niektórych kategoriach partnerzy zaproponują konkurencyjne cenowo produkty. W kontekście samej marży czy też rozliczeń prowizji trzeba pamiętać, że politykę cenową dyktują najwięksi, czyli Allegro i Amazon. Dodatkowo platformy te konkurują o tego samego klienta właśnie ceną - tłumaczy Tomasz Woźniak.

- Finalnie, najistotniejszym moim zdaniem obszarem będzie wysoka jakość obsługi klienta i jego doświadczenie w procesie zakupowym. Rozwiązanie firmy MIRAKL, z którego skorzystało BRW, to lider rynku i wybór, którzy oceniam jako dobry. Dopiero przekonamy się jednak, jak wokół tego narzędzia zostaną zbudowane kluczowe dla rentowności procesy obsługi klienta, czyli obsługa reklamacji i np. zwroty produktów wielkogabarytowych - podsumowuje ekspert.

Black Red White z nowym inwestorem

Przypomnijmy: W maju 2022 roku austriacka firma XXXLutz przejęła 50 proc. udziałów w Black Red White. Spółki nie podały wartości transakcji.

- Dzięki partnerstwu BRW zwiększy dostęp do nowych rynków i kanałów sprzedaży. Poszerzy także ofertę produktową dla własnej i kontrahenckiej sieci detalicznej. Współpraca przyniesie rozwój mocy produkcyjnych oraz rozwój sieci sprzedaży detalicznej. Oznacza też nowe perspektywy rozwoju zawodowego. Grupa BRW będzie działać nadal niezależnie, z dotychczasową kadrą zarządzającą, zachowując kontrolę nad własną infrastrukturą produkcyjną oraz siecią sprzedaży detalicznej i eksportowej - skomentowało dla nas biuro prasowe sieci.

XXXLutz posiada ponad 370 sklepów meblowych w 13 krajach Europy (Austria, Niemcy, Czechy, Węgry, Słowenia, Słowacja, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Szwajcaria, Szwecja, Serbia i Polska) i zatrudnia ponad 25 700 osób. Z rocznym obrotem 5,34 miliarda euro XXXLutz Group jest jednym z trzech największych sprzedawców mebli na świecie.

Black Red White ma ok. 20% udział w polskim rynku meblowym.