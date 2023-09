Meblowy marketplace z aplikacją mobilną

Vilandy to odpowiedź na potrzeby rynku e-commerce, gdzie swoje produkty sprzedawać mogą sklepy, producenci a także osoby prywatne. Na tej platformie można znaleźć meble i tysiące dodatków do domu i ogrodu na każdą kieszeń, w tym produkty nowe, outletowe i vintage.

Aplikacja Vilandy jest darmowa i przyjazna użytkownikom -jest dostępna na iOS i Androida, to produkt zbudowany od podstaw.

- Nowoczesna szata graficzna oraz nastawienie na to, by użytkownik czerpał przyjemność z jej użytkowania to dla nas bardzo ważny cel. Planujemy również wykorzystać Chat GPT dla formularza sprzedażowego, co znacząco ułatwi korzystanie z aplikacji i sprawi, że stanie się ona jeszcze bardziej intuicyjna i wygodna w obsłudze - twierdzi Marta Szataniak, CEO startupu JJM Development, który stworzył portal Vilandy.