Media Expert oficjalnie wspólnikiem E NET

Głównym przedmiotem działalności spółki Terg jest sprzedaż detaliczna sprzętu gospodarstwa domowego, radiowo-telewizyjnego oraz komputerowego w sieci sklepów pod marką MediaExpert, a także w sklepach internetowych pod markami: Mediaexpert.pl, Electro.pl i Avans.pl.

Ze sprawozdania firmy z działalności za okres od 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. dowiadujemy się, że zysk Terg wzrósł do 421.004.218,32 zł (286.961.266,44 zł za okres 01 kwietnia 2019r. do 31 marca 2020r.) Wynik na działalności operacyjnej wzrósł do 509.254.377,88 zł, suma bilansowa wyniosła 3.516.478.068,68 zł w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 36,9%, największy udział w aktywach przypada na aktywa obrotowe 84,3%, w których zapasy stanowią 62,1%. Spółka planuje dalszy rozwój internetowych kanałów sprzedaży i promowanie marek, pod którymi spółka prowadzi sprzedaż e-commerce.

Spółka przejmowana czyli E NET PRODUCTION zajmuje się tworzeniem dedykowanych platform e-commerce, które łączą witryny zakupowe z biznesem. Firma ma siedzibę w Katowicach. Klientami spółki są: Media Expert, Samsung, CCC, KROSS, Salony Agata, Sizeer, Brico Marche, Kler, Avans i wielu innych.