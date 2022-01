Megasam24 chce dogonić gigantów e-grocery. Stawia na ościenne miasta

Cel emisji akcji Megasam24 to pozyskanie 1 mln zł na dalszy rozwój.

W ciągu roku spółka rozpocznie przygotowania do debiutu na NewConnect.

Megasam24.pl to obecnie jeden z trzech największych supermarketów spożywczych online z polskim kapitałem. Rozpoczął działalność w lipcu 2020 roku. W pierwszym roku twórca e-marketu, Dariusz Krzysztoporski zainwestował prawie 1 mln zł w serwis internetowy, bazę magazynową i logistyczną oraz rozbudowę oferty, która dziś obejmuje ponad 10 000 produktów.

20 000 zamówień w 19 miesięcy

Od startu e-sklepu, do końca 2021 roku Megasam24 zrealizował 20 000 zamówień przy średniej wartości koszyka 232 zł. Przez pierwsze pół roku wartość zakupów wyniosła 0,5 mln zł, a w 2021 roku obrót wyniósł już blisko 4 mln zł.

– Megasam24 stworzyliśmy po wielkanocnym boomie 2020 roku. Wiele z powstałych wtedy e-sklepów spożywczych już przestało istnieć. My postawiliśmy na inwestycje w przyjazny serwis i bezpłatne dostawy, które dzięki własnej bazie logistycznej nawet w szczytowych momentach lockdownu docierają do konsumentów już następnego dnia. Dzięki temu możemy pochwalić się retencją klientów na poziomie 52 proc – mówi Dariusz Krzysztoporski, twórca i prezes Megasam24, który od kilku lat prowadzi też firmę obracającą powierzchniami handlowymi i magazynowymi.

Szybka ścieżka wzrostu

Obecnie Megasam24 dostarcza produkty na terenie aglomeracji warszawskiej. W tym roku firma chce otworzyć drugi magazyn i zakupić dodatkowe pojazdy do własnej floty, by z usługą Next Day Delivery uruchomić dostawy na terenie woj. mazowieckiego na północ od Warszawy. – Nasz cel na ten rok to osiągnięcie 48 tys. zamówień wobec 18 tys. w ubiegłym roku i osiągnięcie rocznego obrotu na poziomie 10-12 mln zł – zapowiada prezes.

W ramach szybkiej ścieżki rozwoju, już w 2023 roku spółka planuje rozpocząć dostawy do Radomia, Siedlec, Łodzi i Lublina oraz ich okolic. – W odległości kilku km od większych ośrodków markety online przestają dostarczać produkty wymagające chłodzenia. My dzięki własnej flocie będziemy w stanie obsłużyć te rynki, a do końca przyszłego roku zamierzamy przekroczyć 90 tys. zamówień – dodaje Dariusz Krzysztoporski.

Akcja crowdinvestingowa i debiut na giełdzie