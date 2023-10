Mennica Skarbowa uruchamia nowy e-sklep

Wprowadzone zmiany to efekt analizy zachowań, przyzwyczajeń i języka używanego przez klientów. Aktualnie sprzedaż kruszcu online stanowi ponad 20% sprzedaży Mennicy Skarbowej.

Nowa odsłona e-sklepu Mennicy Skarbowej

Spółka liczy, że nowa odsłona sklepu e-commerce przełoży się na wzrost sprzedaży złota i srebra online. Szczególnie, że Mennica Skarbowa dysponuje największą na polskim rynku ofertą produktów z 24-godzinym terminem dostawy. Nowy sklep internetowy promuje ambasador marki, międzynarodowy sędzia piłkarski, Szymon Marciniak.

W związku z rosnącym zainteresowaniem społeczeństwa zakupami online, Mennica Skarbowa uruchamia nowy sklep e-commerce. Od teraz klienci bez wychodzenia z domu będą mogli w jeszcze przyjaźniejszy sposób zakupić złote i srebrne monety bulionowe oraz sztabki kruszcu. Towary oferowane przez spółkę na nowej stronie sprzedażowej niezmiennie pochodzą z renomowanych mennic i rafinerii z całego świata, zrzeszonych w London Bullion Market Association (LBMA). Początkujący inwestorzy znajdą na stronie także dokładne informacje o produktach oraz odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

- Liczymy, że nowy sklep online umożliwi nam dotarcie do szerszego grona odbiorców, a także ułatwi zakupy klientom, którzy w domowym zaciszu będą mogli podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego produktu inwestycyjnego, bez konieczności odwiedzania stacjonarnego oddziału. Strona jest prosta, przejrzysta i intuicyjna, dopasowana do potrzeb użytkowników. Język strony został uproszczony tak, by upodobnić go do tego, jakim posługuje się klient podczas kontaktu bezpośredniego. Nowa struktura sklepu e-commerce pozwala szybko zapoznać się z bogatą i różnorodną ofertą srebrnych i złotych produktów. Nowy sklep sprzedażowy Mennicy Skarbowej oparty jest o nowy silnik, oferujący szereg rozszerzeń oraz funkcjonalności. Strona e-commerce jest przyjazna, zarówno dla korzystających z laptopów, jak i tabletów oraz smartfonów. Na nowo uruchomionej stronie e-commerce klienci znajdą jeszcze więcej produktów, także tych wysyłanych do odbiorców w ciągu 24 godzin. Spółka liczy, że nowa odsłona sklepu przełoży się na wzrost sprzedaży złota i srebra online, zwłaszcza z powodu szybkiej realizacji zamówień. Obecnie sprzedaż kruszcu online stanowi 20-22% sprzedaży ogółu Mennicy Skarbowej, ale mamy nadzieję, że w najbliższym czasie to się znacznie zmieni - informuje Adam Stroniawski, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży Mennicy Skarbowej