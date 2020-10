Merlin Group: Jesteśmy zespołem przez duże Z, chcemy dać klientom emocje

Na zdj. od lewej Anna Prymakowska oraz Agnieszka Wójcik, fot. Monika Szalek

Merlin Group w końcu ma prawa do marki oraz znaku merlin.pl i już niedługo ogłosi, kto zostanie inwestorem strategicznym spółki. Zarząd cały czas trzyma rękę na pulsie, a na konkurencję ma prostą receptę: - W czasach, gdy ten sam towar jest dostępny w wielu sklepach, a rynek konkuruje głównie ceną, chcemy dać naszym klientom emocje - mówią w rozmowie z portalem dlahandlu.pl Anna Prymakowska, prezes spółki oraz Agnieszka Wójcik, członkini zarządu i dyrektor finansowa.

Spółka Merlin Commerce przejęła prawa do marki oraz znaku merlin.pl. Co to oznacza w praktyce?

Jest to efekt wieloletniego starania zarządu o zabezpieczenie praw do marki merlin.pl, jako jednego z najważniejszych aktywów Merlin Group S.A. Merlin.pl znajduje się w TOP 4 najbardziej rozpoznawalnych marek w polskim internecie, potwierdza to najnowsze badanie Gemius „E-commerce w Polsce 2020" w kategorii „Znajomość spontaniczna serwisów internetowych sprzedających multimedia w formie tradycyjnej (książki, płyty itp.)" Przejęcie znaku to dla spółki ogromna oszczędność oraz uzasadnienie dalszych inwestycji w rozwój merlin.pl. Jako właściciel, nie będziemy już płacić za dzierżawę marki, który do tej pory otrzymywała spółka Magus SA. w upadłości likwidacyjnej, dzierżawiąca nam prawa do znaku. Nie jesteśmy też ograniczeni czasowo - pierwotnie okres dzierżawy marki wynosił 10 lat, czas płynie bardzo szybko. Już minęło 5 lat od dnia podpisania umowy dzierżawy. Teraz prawa do marki i znaku będą należeć do Merlin Group. Możemy skupić się na dalszym rozwoju sklepu, inwestycjach.

Czyli proces restrukturyzacji ma się już ku końcowi?

Z jednej strony tak, najważniejsze elementy restrukturyzacji kosztów oraz procesów mają się już ku końcowi. Jako zarząd zrealizowaliśmy plan redukcji kosztów spółki oraz wyprowadzenia jej na prostą, dzięki czemu proces pozyskania inwestora strategicznego znacznie się przyspieszył. Z drugiej jednak strony, widzimy, że obecne otoczenia biznesowe oraz sytuacja geopolityczna w regionie, wymagają ciągłej optymalizacji i bacznego przyglądania się wszystkim pozycjom kosztowym. W rozsądnie prowadzonej spółce, której zależy na generowaniu wyników i zysków dla inwestorów, restrukturyzacja jest procesem ciągłym i na stałe wpisanym do zadań managerów. Jako, że to słowo zupełnie niesłusznie źle się w Polsce kojarzy, nazwijmy to procesem optymalizacji kosztów i procesów. Na pewno jest to element działania, z którym mierzymy się codziennie.

W II kwartale br. Merlin miał ponad 10 mln zł straty. Jak na dzień dzisiejszy oceniają Panie finansowy bilans?

W związku, z tym, że jesteśmy przed opublikowaniem raportu konsolidacyjnego Merlin Group S.A. do 13 listopada, niestety nie możemy za dużo powiedzieć.Jak wielokrotnie powtarzaliśmy bez zabezpieczenia spółki w postaci kapitału obrotowego na zatowarowanie, ciężko jest osiągnąć spektakularne wyniki. Dlatego też bez wątpienia, cieszymy się z przeprowadzonej optymalizacji kosztów, bo jest do duży krok dla Grupy do realizacji celu jakim jest osiągnięcie progu rentowności.