Merlin Group: Nie odczujemy spadku sprzedaży przez wejście Amazona do Polski

- O wejściu Amazona do Polski mówi się już od dawna, a co za tym idzie wiele biznesów od dawna przygotowuje się na dzień, w którym serwis oficjalnie pojawi się w naszym kraju. Jeżeli Amazon wejdzie do Polski organicznie, czyli nie poprzez przejęcie, co wielu z nas spekulowało, w pierwszej kolejności będzie stanowił ogromną konkurencję dla Allegro, szczególnie ze względu na model biznesowy i skalę - uważa Anna Prymakowska, prezes zarządu Merlin Group.

- Jak każdy gracz, który w pewien sposób konsoliduje rynek, Amazon wyznacza agresywne warunki współpracy, którym według mojej opinii wydawcy nie będą mogli sprostać, a co za tym idzie, zaczną wycofywać się z bezpośredniej współpracy. Amazon, to biznes, w którym cena odgrywa najważniejszą rolę, pozyskuje zatem najbardziej nielojalnego klienta, na chwilę, do momentu, kiedy nie znajdzie on danego produktu taniej - mówi Anna Prymakowska.

Jej zdaniem, biorąc pod uwagę spadające marże w kategorii "książka" i próby wydawców mające na celu wzmocnienie wartości książki, sukces Amazona nie jest przesądzony. - Biznesy takie, jak Merlin Group, które potrafią uszyć na miarę, spersonalizować ofertę nie tylko dla klienta, ale też dla dostawcy i partnera biznesowego nie odczują spadku sprzedaży spowodowanej wejściem Amazona do Polski, dokładnie tak, jak stało się kilka lat temu z Ebay’em. Kategorią, w której Amazon może mieć przewagę, są książki zagraniczne, które klienci z Polski i tak tam od dawna kupują - podsumowuje prezes Merlin Group.