Merlin Group traci na pandemii. Spadła sprzedaż książek

Merlin Group S.A. w I kwartale br. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 8,52 mln zł wobec 18,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Strata netto po pierwszych trzech miesiącach wynosi 3,95 mln zł i jest o 950 tys. zł niższa niż w I kwartale 2019 roku.

Grupa po przeprowadzonej z sukcesem restrukturyzacji kosztowej zmniejszyła usługi obce o 49% oraz koszty wynagrodzeń o 44% w stosunku do poprzedniego roku. Zarząd w kolejnych miesiącach będzie pracował nad optymalizacją operacyjną spółek.

- Spadek przychodów w pierwszym kwartale 2020 roku spowodowany był brakiem posiadanego kapitału obrotowego na zakup kluczowego asortymentu. W porównywalnym okresie w 2019 roku, sklepy dysponowały własnym towarem, który został przejęty wraz z zakupem Profit M Sp. z o.o. Dodatkowo w marcu br. w związku z panującą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju i na świecie, spółka odnotowała spadek sprzedaży w kategorii Książka stanowiącej istotny udział w przychodzie Grupy. W odpowiedzi na dynamicznie rozwijającą się sytuację, zarząd podjął natychmiastowe kroki mające na celu zabezpieczenie działań operacyjnych oraz sprzedażowych wprowadzając i promując nowy asortyment produktowy. W kolejnych miesiącach wraz z poprawą bilansu spółki i kontynuacją działań mających na celu pozyskanie inwestora strategicznego, zarząd planuje wzrost przychodów i realizację założonego budżetu - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

Pierwszy kwartał 2020 roku to początek realizacji planów zapowiedzianych w ubiegłym roku. Grupa kontynuowała prace nad systemem marketing automation, doprowadzając pierwszy z zaplanowanych trzech etapów wdrożenia systemu do końca. To kluczowe z punktu widzenia utrzymania i rozwoju relacji z klientami sklepów, a także maksymalizacji przychodów.

- Stały, spersonalizowany, a przede wszystkim zautomatyzowany system kontaktu z klientami daje Grupie Kapitałowej możliwość docierania z odpowiednim przekazem marketingowym do wyselekcjonowanej grupy odbiorców. Kolejnym wdrożeniem nad którym pracowała Grupa jest optymalizacja systemu pricingowego, który pozwala oferować produkty w atrakcyjnych cenach, dynamicznie dostosowując poziom cen do konkurencji. Dzięki temu, sklepy należące do Grupy będą bardziej konkurencyjne cenowo, osiągając jednocześnie wyższy wolumen sprzedaży i wyższą marżę. Pierwszy kwartał 2020 roku to również zakończenie prac nad pierwszym z trzech etapów wdrożenia systemu scentralizowanej platformy obsługi sklepów e-commerce należących do Merlin Group. Jest to projekt priorytetowy ze względu na korzyści płynące z efektu synergii między sklepami oraz obniżenie kosztów zarządzania wieloma platformami sprzedażowymi. Jedna, scentralizowana platforma sprzedażowa to również możliwość natychmiastowych działań w reakcji na bieżące potrzeby rynku, które zagwarantują zdobycie przewagi nad konkurencją oraz możliwość dalszego maksymalizowania przychodów Grupy - piszą w liście do akcjonariuszy Anna Prymakowska, prezes zarządu oraz Agnieszka Wójcik, członek zarządu Merlin Group S.A.