Merlin Group z karą upomnienia od GPW

Merlin Group podał, że 24 marca 2022 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie nałożenia na spółkę kary upomnienia w związku z niedochowaniem wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu za IV kwartał 2021 roku, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Merlin wyjaśnia, że w wyniku podjęcia decyzji o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok na dzień 31 maja 2022 roku, powstał obowiązek publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 rok. Zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy, natomiast przedmiotowy raport okresowy spółka przekazała do publicznej wiadomości w dniu 17 marca 2022 roku.