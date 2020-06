Merlin Group: Z punktu widzenia rynku dostęp do danych Allegro będzie bardzo ciekawy

Po wejściu na GPW, allegro ujawni swoje dane finanswoe, fot. PTWP

- Debiut Allegro na rynku kapitałowym, może być największym wydarzeniem dla rynków finansowych nie tylko roku 2020 ale też dekady, dlatego przyglądamy się rozwojowi wydarzeń z ogromnym zainteresowaniem i radością. Wraz z pojawieniem się kolejnej rozpoznawalnej marki w gronie spółek giełdowych z segmentu e-commerce, wzrośnie zainteresowanie inwestorów indywidualnych tematyką biznesów oferujących zakupy w internecie oraz benefitów z dołączenia do akcjonariatu spółek tego segmentu - mówią w rozmowie z dlahandlu.pl Anna Prymakowska, prezes zarządu i Agnieszka Wójcik, członkini zarządu i dyrektor finansowa Merlin Group.

- Z punktu widzenia rynku oraz jego aktywnego uczestnika, którym bez wątpienia jesteśmy, dostęp do publikowanych przez Allegro danych będzie na pewno bardzo ciekawy. Informacje przestaną być tajne, staną się publicznie dostępne, nie będziemy więc jedynym podmiotem, do którego można się porównać, co niezwykle nas cieszy. Rynek stanie się bardziej świadomy zasad działania biznesów internetowych, a jest to niezwykle ważne. Na końcu dnia, nic nie jest tak ważne, jak zaufanie do partnerów biznesowych, a w sytuacji spółek publicznych, w okresie sprawozdawczym, zawsze można powiedzieć "sprawdzam" - komentują przedstawicielki Merlin Group.

- Z naszej perspektywy, a jako spółka giełdowa notowana na rynku New Connect, jesteśmy obecni od 2016, bycie spółką publiczną to wiele wyzwań ale też korzyści. Poza oczywistymi obowiązkami informacyjnymi oraz pełną transparentnością działań przed konkurencją, co może być postrzegane jako utrudnienie, w świecie, gdzie jesteśmy jedyną spółką z branży notowaną na GPW i nie możemy odnieść się do wyników konkurentów, za to wszyscy konkurenci mają dostęp do naszych danych, istnieje wiele benefitów. W przypadku Merlin Group, który jest z jednej strony najstarszym polskim sklepem internetowym, z drugiej zaś wiele razy zmieniał właścicieli i z przygodami żeglował po wzburzonych wodach, upublicznienie spółki dało nam znacznie większe zaufanie kontrahentów i partnerów biznesowych. Staliśmy się z dnia na dzień graczem godnym zaufania, mimo niepowodzeń poprzednich właścicieli. To głównie dzięki temu zaufaniu, udało nam się dotrzeć do punktu, w którym jako Grupa jesteśmy - mówią Anna Prymakowska i Agnieszka Wójcik.

Przeczytaj także: Amazon przeznaczy 2 mld dolarów na fundusz inwestujący w zielone technologie

- Komunikacja z akcjonariuszami, z rynkiem w sytuacji spółek giełdowych nie jest prosta i oczywista. Wymaga odpowiedniej wiedzy zespołu, przeszkolonych osób oraz aptekarskiej wręcz precyzji. Często chcielibyśmy powiedzieć znacznie więcej, pochwalić się, jednak nie możemy tego zrobić. Musimy być powściągliwi i to komunikacyjnie, marketingowo oraz wizerunkowo bywa bolesne - przyznają.