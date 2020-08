Merlin.pl ze spadkiem przychodów i mniejszą stratą

fot. Merlin

W drugim kwartale br. Merlin Group, właściciel sklepów internetowych Merlin.pl, Topmall.ua, CDP.pl, Nieprzeczytane.pl, Profit24.pl, Smarkacz.pl i Mestro.pl, zanotował spadek przychodów sprzedażowych o 15,8 proc. do 9,33 mln zł, a jego strata netto zmalała z 5,4 do 2,89 mln zł. Dzięki środkom z nowej emisji akcji firma spłaciła trzy serie obligacji - podają wirtualnemedia.pl

W sprawozdaniu Merlin Group tłumaczono, że zmniejszenie się wpływów firmy jest „jednoznacznie spowodowane ograniczonym kapitałem na zakup towarów, w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019, w którym to Spółka dysponowała własnymi zapasami”. Zwrócono uwagę, że przychody w drugim kwartale były o 803 tys. zł wyższe niż w pierwszym kwartale br. W konsekwencji w całym półroczu zmalały rok do roku o 39,2 proc. do 17,85 mln zł. - W kolejnych kwartałach spodziewamy się jeszcze lepszych efektów, które w znacznym stopniu przełożą się na poprawę wyniku finansowego - zaznaczono.

Koszty operacyjne Merlin Group zmalały mocniej od przychodów - w drugim kwartale o 24 proc. do 11,08 mln zł, a w całym półroczu o 40,4 proc. do 22 mln zł. W drugim kwartale wydatki na usługi obce zmniejszyły się z 3,25 do 2,46 mln zł, na wynagrodzenia - z 1,13 mln zł do 757,1 tys. zł, a na amortyzację - z 728,4 do 168,1 tys. zł.

W drugim kwartale br. strata operacyjna zmniejszyła się rok do roku z 3,78 do 1,63 mln zł, a strata netto - z 5,4 do 2,89 mln zł. W całym zeszłym półroczu strata operacyjne zmalała z 7,03 do 3,97 mln zł, a strata netto z 10,3 do 6,84 mln zł. Pod koniec czerwca Merlin Group zakończył subskrypcję nowej emisji swoich akcji. Czterech inwestorów (trzy firmy i osoba fizyczna) objęły 235,63 mln walorów, płacąc po 20 groszy za jeden. Tym samym firma pozyskała z emisji 47,12 mln zł. Jednocześnie dostała zaliczki za akcje z nowej emisji: 31,19 mln zł od XZ i 12,93 mln zł od ATP FIZAN. Dzięki temu wykupiła przed czasem trzy serie obligacji: serię F8 za 7,22 mln zł (kapitał plus odsetki), F11 za 5,71 mln zł oraz F12 za 26,4 mln zł.

Pod koniec kwietnia Merlin Group zaczął rozmowy z potencjalnym inwestorem strategicznym. Pod koniec lipca firma poinformowała, że powinny one zakończyć się w bieżącym kwartale.

Prezesem firmy od końcówki marca ub.r. jest Anna Prymakowska (poprzednio Opala). Do zarządu powołano też wtedy Kamilę Barabasz, która zrezygnowała z tej funkcji na początku listopada. Natomiast w styczniu br. członkiem zarządu spółki została Agnieszka Wójcik.