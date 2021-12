Merlin przyspieszy z realizacją zamówień

Na mocy przedmiotowej umowy o współpracy Liber S.A. zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Merlin Commerce Sp. z o.o. obsługi magazynowej w ramach przyjęć, składowania, wydania towarów, przygotowania towarów do wysyłki pod wskazany adres, a także spedycji towarów oraz organizacji transportu towarów.



Spółka Liber zobowiązała się także, w ramach odrębnej umowy sprzedaży, do sprzedaży Merlin Commerce określonych towarów tj. książek i innych produktów znajdujących się w jej ofercie handlowej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.



Celem biznesowym przedmiotowej umowy jest zdecydowane przyspieszenie realizacji zamówień oraz udostępnienie znacząco szerszej oferty towarów dostępnych do natychmiastowej wysyłki (jeszcze tego samego dnia).