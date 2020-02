Merlin wypłynie na spokojne wody? Kobiety przejmują stery

Kobiety przejmują stery w Merlin Group. Na zdj. od lewej Anna Prymakowska oraz Agnieszka Wójcik, fot. Monika Szalek

Merlin.pl ma burzliwą historię. Kiedy w 2016 roku prawa do znaku przejęła spółka Topmall (obecnie Merlin Group S.A.) i postanowiła przywrócić markę na rynek, wydawało się, że najgorsze minęło. Sklep zaczął wychodzić na prostą, ale przeszłość wciąż dawała o sobie znać – postępowanie upadłościowe spółki Magus, która jest właścicielem znaku towarowego merlin.pl blokowało szereg działań ówczesnego zarządu. Teraz stery przejęły kobiety, a Merlin Group jest o krok od ostatecznego przejęcia pełnych praw do marki merlin.pl. O przyszłości spółki rozmawiamy z jej prezeską, Anną Prymakowską oraz Agnieszką Wójcik, członkiem zarządu.

Nowy rok, nowe otwarcie. Co się obecnie dzieje w Merlinie?



Anna Prymakowska: Po restrukturyzacji i ustrukturyzowaniu spółki, zmierzamy do stabilizacji w 2020 roku i przygotowujemy się pod kątem finansowym do zakupu marki merlin.pl.

Pod koniec grudnia ub.r. akcjonariusze mieli zdecydować o przekazaniu ponad 10,5 mln zł z kapitału zakładowego na pokrycie strat spółki (27 mln zł po III kw. 2019) oraz nowej emisji akcji. Czy takie decyzje zapadły? Jak wygląda sytuacja finansowa firmy?



Agnieszka Wójcik: 23 grudnia 2 odbyło się Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., na którym zostały podjęte wspomniane uchwały, w tej sprawie opublikowane zostały komunikaty giełdowe. Obecnie prowadzimy rozmowy z potencjalnymi inwestorami w sprawie finansowania zakupu marki merlin.pl oraz rozpoczęcia kampanii marketingowych i wdrażania strategii sprzedażowych dla każdego sklepu. W 2019 roku dokonaliśmy znacznej redukcji kosztów i tym samym w 2020 roku kontynuujemy dalsze rewizje kolejnych obszarów, aby zoptymalizować procesy i polepszyć wynik finansowy spółki.

Czy można się spodziewać kolejnych emisji akcji? Czym chcecie przekonać akcjonariuszy?



AW: Emisja akcji odbyła się 23 grudnia 2019 roku i jest związana z planowaną spłatą obligacji wyemitowanych przez Merlin Group S.A., bierzemy również pod uwagę możliwości przeznaczenia pozyskanych z emisji środków na bieżącą działalność Grupy Kapitałowej. Dodatkowo w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym Magus S.A w upadłości likwidacyjnej, planujemy podjąć wszelkie możliwe kroki celem zabezpieczenia praw Merlin Group S.A. do znaku towarowego „Merlin”, w tym w szczególności do wykupu znaku towarowego w ramach postępowania upadłościowego. Wszystkie w/w działania zarządu są omawiane z głównym udziałowcem i co do zasady, zarząd jest wspierany w dotychczasowych działaniach przez ATP FIZ AN.