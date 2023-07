MerXu będzie oferował usługi finansowe

MerXu podejmuje współpracę z Adyen, który przetworzy wszystkie płatności na platformie i zaoferuje jej innowacyjne usługi finansowania.

Ponad 60 tys. firm na MerXu

MerXu to europejski marketplace B2B, założony w 2019 roku przez byłego szefa Allegro, Przemysława Budkowskiego. Platforma gromadzi już ponad 60 tysięcy firm, sprzedających i kupujących produkty z kategorii takich jak Odnawialne Źródła Energii, Narzędzia Przemysłowe, HoReCa, Materiały Budowlane i Konstrukcyjne, BHP i wiele innych. Tych znaleźć można tam już prawie 800 tysięcy.

– Nasza współpraca z Adyen wzmacnia merXu, oferując szybkie, bezpieczne metody płatności oraz dostęp do szeregu usług finansowych, które zamierzamy oferować naszym merchantom, w tym m.in. dostęp do finansowania – komentuje Przemysław Budkowski, CEO merXu.

Jak wynika z badania The Embedded Finance Report, aż 74 proc. przedsiębiorców w Polsce zainteresowanych jest usługami finansowania zapewnionymi przez platformę marketplace. Idąc tym tropem, dzięki współpracy z Adyen, merXu zaoferuje teraz swoim użytkownikom m.in. opcje założenia firmowego konta bankowego z brandowanymi kartami płatniczymi (funkcja, która może znacznie przyspieszyć rozliczenie sprzedaży) oraz dostęp do szybkiego i łatwego finansowania inwestycji, którego udziela platforma. Dzięki zaawansowanej technologii udostępnione przez nią środki mogą być automatycznie spłacane na podstawie wyznaczonego procentu dziennej sprzedaży danego użytkownika. To rozwiązanie szczególnie atrakcyjne aż dla 64 proc. polskich handlowców, którzy na tradycyjną pożyczkę z banku muszą zazwyczaj czekać 1-2 tygodnie.

- Platformy, takie jak merXu są na świetnej pozycji, by kompleksowo obsługiwać swoich klientów jako finansowy ‘one-stop-shop’. Płatności są punktem wyjścia do rozwoju szeregu innych usług, które razem z merXu udostępnimy w nadchodzących miesiącach. Wygoda, szybkość i bezpieczeństwo to dla nas priorytet, jeśli chodzi o realizację finansowych potrzeb merchantów merXu - dodaje Jakub Czerwiński, VP CEE w Adyen.