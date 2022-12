Metaverse - nowe środowisko zakupowe rozkwitnie w 2023 roku? (video)

Metaverse (metawersum) to wirtualny świat, w którym użytkownicy dzielą się doświadczeniami i wchodzą w interakcje w czasie rzeczywistym w symulowanej rzeczywistości.

Pierwsze kroki w metaverse stawia Carrefour. Sieć sklepów pojawiła się w wirtualnym środowisku Sandbox, w którym można poruszać się za pomocą swojego awatara.

Własną wyspę w „Animal Crossing” na platformie gier Roblox , która jest uważana za protoplastę metaverse, mają marka modowa H&M i detaliści marek luksusowych, jak Ralph Lauren.

Metaverse (metawersum) to wirtualny świat, w którym użytkownicy dzielą się doświadczeniami i wchodzą w interakcje w czasie rzeczywistym w symulowanej rzeczywistości. Nadal jest to w dużej mierze koncepcja, ale może zmienić sposób, w jaki ludzie pracują, robią zakupy, komunikują się i konsumują treści.

Główni gracze na rynku metaverse większość projektów mają jeszcze w fazie planów, ale ich realizacja jest nieuchronna – ocenia GlobalData.

- Zanurzenie się w świecie metawersum będzie możliwe dzięki połączeniu zarówno powszechnie wykorzystywanych rozwiązań IT, jak i technologii kryptowalut, blockchain, NFT, AR oraz VR. Stosując oparte na nich rozwiązania, firmy będą mogły zaoferować klientom niespotykane dotychczas doświadczenia. Koncepcja metawersum proponuje także odmienną od tradycyjnej dla marketingu formułę 4P (Place, People, Purpose, Products). Mówimy w tym przypadku o miejscu, do którego ludzie udają się w celu tworzenia, zakupu i wykorzystania produktów – mówi Krzysztof Ślęczka, Head of Digital Commerce for Retail and FMCG w Accenture. - W raporcie Fjord Trends 2022, przygotowanym przez Accenture Interactive (obecnie Accenture Song), podkreślamy znaczenie „Gospodarki twórców”, która rozwija się, aby w przyszłości wejść do metawersum. Jej uczestnicy będą mogli sami tworzyć zasoby, kreować treści dostępne na żywo, łączyć zarabianie pieniędzy z rozrywką i nauką, a świat cyfrowy z fizycznym – dodaje.

Giganci metaverse: Meta, Google, Microsoft, Nvidia, Tencent, Nike, Apple

Założyciel Facebooka Mark Zuckerberg zapowiedział w 2021 r. wyjście poza media społecznościowe dzięki ulepszonym narzędziom kreatywnym, które ożywią metaverse. Meta uruchomiła Horizon Worlds. W przestrzeni VR (Virtual Reality) gracze mogą odkrywać nowe miejsca, wchodzić w interakcje ze znajomymi, rozwiązywać zagadki, grać w gry i organizować spotkania towarzyskie. Kolejnym produktem jest Oculus VR - sprzęt służący do poruszania się po metaverse. Do tej pory firma zainwestowała aż 36 mld dol. w budowę wirtualnego świata.

Google weszło w biznes wirtualnej rzeczywistości stosunkowo wcześnie, uruchamiając w 2013 r. Google Glass. Produkt został wycofany z rynku i ponownie wydany w nowej wersji w 2017 r. „Inteligentne” okulary oferują rozszerzone funkcje AR (Augmented reality - rzeczywistość rozszerzona). Przeznaczone są dla firm: poprawiają dokładność i ułatwiają współpracę w czasie rzeczywistym ze współpracownikami. Oprócz produktów sprzętowych, Google Cloud bada również aplikacje Web 3 we współpracy z Coinbase. Z kolei Web 2 Titan opiera się na technologii Project Starline - startupu, którego technologia wideo pozwoli użytkownikowi zobaczyć trójwymiarowy model osoby, z którą się komunikuje.

Microsoft również ma na celu rozwój metaverse. Planuje zbudować platformę z systemami wyświetlania rzeczywistości mieszanej, która będzie oferować różne usługi w chmurze za pośrednictwem Azure Intelligent Cloud. Przy czym koncern informatyczny w większym stopniu koncentruje się na pragmatycznym podejściu. Zwiastuny promocyjne na YouTube firmy pokazują np. renderowanie hologramów (graficzne przedstawienie treści zapisanej cyfrowo w formie właściwej dla metaverse).

Nvidia uruchomiła 30 września 2022 r. Omniverse. Jest to zestaw narzędzi do tworzenia metawersum. Omniverse oferuje również sztuczną inteligencję jako produkt ze stale ulepszanymi specyfikacjami sprzętowymi za pomocą aktualizacji.

Na scenę Web 3 wkracza też z szeroką gamą usług Amazon. Wśród nich najbardziej znana to Amazon Web Services (AWS), który rozpoczął działalność w 2022 r. Platforma obejmuje podwójną ofertę: oferującą infrastrukturę jako usługę (IaaS) i jako usługę (PaaS). Kolejną inicjatywą metaverse jest Cloud Quest. AWS Cloud Quest to gra fabularna z otwartym światem, która pozwala aktywnie uczyć się podstawowych koncepcji AWS i tworzyć rzeczywiste rozwiązania.

Chińska międzynarodowa firma technologiczno-rozrywkowa Tencent Holdings uruchomiła niedawno własny dział rzeczywistości rozszerzonej (XR). Technologia umożliwia cyfrowe nakładanie informacji na obrazy na żywo z kamery. Łączy świat fizyczny oraz wirtualny i rozciąga je w tle i poza nim. We wrześniu br. Tencent i Strange Universe Technology z siedzibą w Singapurze ogłosiły partnerstwo, którego celem jest tworzenie wirtualnych światów dla firm. Ponadto Super QQ Show oferuje interaktywną przestrzeń 3D, w której użytkownicy mogą wchodzić w interakcje, przesyłać strumieniowo koncerty i udostępniać treści za pośrednictwem platformy komunikacyjnej QQ (chiński odpowiednik WhatsApp).

Producent sprzętu sportowego Nike stworzył interaktywną przestrzeń Nikeland wewnątrz platformy gier Roblox. Metaverse umożliwia użytkownikom nawiązywanie kontaktów towarzyskich i zapewnianie różnych unikalnych doznań. Wydarzenia obejmowały m.in. występy celebrytów. Działa tam również cyfrowy salon wystawowy, w którym odwiedzający mogą przymierzyć sprzęt. Według firmy, sklep zgromadził ok. 7 mln ludzi z ponad 200 krajów. Według danych Dune Analytics, Nike była najbardziej dochodową marką na świecie z ponad 185 mln dol. sprzedaży w 2022 r. Firma wprowadziła ponadto .Swoosh - platformę obsługującą Web 3, która ma być nowym domem wirtualnych kreacji marki.

Apple, gigant wart bilion dolarów, złożył liczne patenty na technologie AR i VR . Wskazują one na przyszłe plany firmy związane z metawersum. Koncern przejął firmy AR Vrvana i Akonia Holographics, która produkuje soczewki do okularów AR.

W metaverse inwestuje również Shopify. Gigant e-commerce uruchomił produkt Shopify AR, umożliwiający firmom korzystanie z modeli 3D dla prezentacji swoich produktów. Można np. obejrzeć kanapę w 3D pod kątem 360 stopni w projekcji 1:1.

Carrefour i Kaufland - handel detaliczny wchodzi do metaversum

GlobalData ocenił wielkość rynku metaverse na 22,79 mld dol. w 2021 r. Oczekuje, że w latach 2022-2030 rynek ten będzie rósł w tempie skumulowanej rocznej stopy wzrostu (CAGR) wynoszącej 39,8%, osiągając 996,42 mld dol. w 2030 r.

Możliwość uzyskania przychodów z metaverse została szczególnie wysoko oceniona w przypadku branż BFSI (Banking & Financial Consulting Services), handlu detalicznego czy produkcji.

Detaliści i marki już myślą o tym, jak ta technologia wpłynie na ich biznes. Gucci nawiązało współpracę z Robloxem tworząc ogród Gucci zawierający gry, które pozwoliły użytkownikom wygrać limitowane edycje produktów. Firma sprzedała limitowaną edycję torby Dionysus za 4100 dol. w Robux (wirtualna waluta w Roblox), co przekraczało cenę prawdziwej torby.

W lutym 2022 r. marka kupiła ziemię w metaverse The Sandbox i uruchomiła wyspę Gucci Vault Land. Wypuściła osiem cyfrowych kolekcjonerskich ubrań wokselowych dostępnych w wirtualnym świecie Sandbox, w którym można grać, budować, posiadać i zarabiać na swojej wirtualnej aktywności.

„W metaverse Gucci Vault Land roboty prowadzą przez różne aspekty krajobrazu — od wyścigów motocyklowych, po Vault Vintage Lab obejmujący wszystkie aspekty sklepu koncepcyjnego” – informuje włoski dom mody założony we Florencji w 1921 r.

Pierwsze kroki w metawersum stawia Carrefour. Sieć sklepów pojawiła się w wirtualnym środowisku Sandbox, w którym można poruszać się za pomocą swojego awatara. „Carrefour Digital Showroom pomaga tworzyć nowe, wciągające i zabawne doświadczenia zakupowe dla klientów. Przetestowaliśmy to z jednym z naszych partnerów, firmą Procter & Gamble. Nasz cel: stworzyć klientom nowy sposób odkrywania i poznawania produktów codziennego użytku” – informuje francuska sieć. Firma zaprezentowała swoją strategię rozwoju jako Digital Retail Company do 2026 r.

Kaufland podszedł do metaverse pod kątem marketingu i ekspozycji produktów, wykorzystując wirtualny świat jako sposób na zaangażowanie młodszych konsumentów. Stworzył wirtualną wyspę Kauf Island w grze Nintendo „Animal Crossing: New Horizons”.

- Najlepiej docieramy do naszych grup docelowych tam, gdzie już się znajdują. Coraz więcej ludzi przenosi się do wirtualnych światów, a świat gier cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza ze strony pokolenia urodzonego na przełomie tysiącleci – tłumaczy rzeczniczka Kauflandu Annegret Adam.

Własną wyspę w „Animal Crossing” na platformie gier Roblox, która jest uważana za protoplastę metaverse, mają marka modowa H&M i detaliści marek luksusowych, jak Ralph Lauren.

Przykład Adidasa pokazuje, że w grę wchodzą ogromne pieniądze. Mówi się, że firma produkująca artykuły sportowe zapłaciła miliony za wirtualną ziemię w grze online The Sandbox, na której buduje własny świat Adiverse.

Jak kosztowne jest metawersum pokazuje też przykład Meta. W III kw. 2022 r. odpowiadający za rozwój metaverse i AR pion Reality Labs miał 3,7 mld dol. straty przy przychodach 285 mln dol. A to tylko liczby za jeden kwartał i dopiero początek kosztownej drogi - diagnozuje GlobalData.

- Biorąc pod uwagę nieskończoną liczbę możliwych scenariuszy, liderzy biznesowi muszą na bieżąco śledzić pojawiające się trendy i ścieżki rozwoju metawersum. Nie można wykluczać nawet najbardziej odważnych sugestii współtwórców tej cyfrowej przestrzeni. Dla wybranych firm rewolucyjną zmianą mogłaby być możliwość produkowania tylko tych rzeczy, które faktycznie zostaną kupione. Dla projektantów wirtualny świat będzie miejscem nieograniczonych możliwości. W cyfrowej przestrzeni bowiem nie obowiązują prawa fizyki. Właściwości, struktura i kolory materiałów mogą być dowolnie dobierane i łączone według wizji twórcy. Koszty produkcji ograniczają się do kosztów energii i czasu projektanta, a gotowy produkt jest odporny na uszkodzenia i upływ czasu – komentuje Krzysztof Ślęczka. - Produkty całkowicie niemożliwe do wykonania w świecie rzeczywistym mogą świetnie sprzedawać się i funkcjonować w różnych światach metawersum. Branża e-commerce będzie tylko częścią oferowanego przez to miejsce doświadczenia - zauważa.