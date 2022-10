Michał Krowiński, współzałożyciel i dyrektor operacyjny Lisek.App na FRSiH

Michał Krowiński, współzałożyciel i dyrektor operacyjny Lisek.App, podczas FRSiH weźmie udział w sesji Power of e-commerce, która odbędzie się 8 listopada 2022 w godzinach 13:30-15:00.

Podczas panelu porozmawiamy m.in. na takie tematy jak:

Cyfrowa przyszłość zakupów oczami liderów

Doznać metaversum, czyli e-commerce w nieustającej ewolucji

Wygodna ścieżka zakupów, wygodne płatności, wygodna dostawa

Dark stores zmieniają oblicze miast i e-handlu

Liveshopping napędza sprzedaż online

E-sklep z dobrym regulaminem i promocją

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Bartosz Prokopowicz, Head of Q-Commerce, Glovo Polska

Jakub Giermasiński, Digital Commerce Lead, Accenture w Polsce, Kay Weber, Services Delivery Director, Commerce Cloud

Marek Złakowski, dyrektor ds. rozwoju relacji z klientem i cyfryzacji Jeronimo Martins Polska

Mikołaj Piaskowski, counsel Baker McKenzie

Żaneta Drzazga, dyrektor departamentu rolno-spożywczego, Europa Środkowo-Wschodnia, Business France, Ambasada Francji w Polsce

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.