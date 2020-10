Michał Sacha, dyrektor ds. e-commerce Carrefour Polska, uczestnikiem Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Na zdj. Michał Sacha, fot. materiały prasowe

Michał Sacha, dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych Carrefour Polska, weźmie udział w debacie "E-commerce oraz click&collect: must have sieci handlowe", która odbędzie się w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Sesja odbędzie się 4 listopada, a jej tematyka to:

· Digital jako strategiczny kierunek rozwoju

· E-commerce wygranym koronakryzysu

· Nowe narzędzia – technologie, logistyka, infrastruktura, płatności

· E-grocery: sprint od gadżetu do konieczności

· E-opcja nie tylko dla sklepu – także dla producenta

· Nowe kompetencje cyfrowe pilnie poszukiwane

Forum Rynku Spożywczego i Handlu ze względu na wymogi związane z aktualną sytuacją epidemiczną w Warszawie przybiera formułę internetową i odbędzie się bez udziału publiczności. Przebieg wszystkich debat, dzięki realizacji przez studio telewizyjne, wszyscy zainteresowani będą mogli śledzić w ramach internetowych transmisji, m.in. w portalach: portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, horecatrends.pl i na stronie frsih.pl (po wcześniejszej rejestracji).

Forum Rynku Spożywczego i Handlu na przestrzeni lat osiągnęło pozycję największej konferencji poświęconej sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce. Co roku w debatach udział biorą przedstawiciele największych firm sektora spożywczego i handlowego oraz HoReCa: producenci, przetwórcy, dystrybutorzy, handlowcy, restauratorzy a także decydenci z otoczenia administracyjnego i analitycy.

Debaty, realizowane przez studio telewizyjne oraz w formie interaktywnego uczestnictwa online, przybiorą dynamiczne formy. W programie rozmowy 1:1, warsztaty, mikrodebaty, rozmowy o aktualnej sytuacji w branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

Triumf zaufania, lokalności i bezpieczeństwa – tak w skrócie można podsumować wyjątkowy rok 2020. Jak te hasła przekładają się na rzeczywistość firm spożywczych i handlowych? Dowiemy się podczas Internetowego XIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu w Warszawie.

