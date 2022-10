Michał Tykarski z Shopee na FRSiH 2022

Michał Tykarski będzie prelegentem w sesji "Konsumenckie motto: tanio, online, blisko", która odbędzie się 8 listopada 2022 w godzinach 11.30-13.00.

Podczas panelu porozmawiamy m.in. na takie tematy jak:

· Demokratyzacja konsumpcji, czyli taniej w czasach wysokich cen

· E-commerce – technologia buduje wygodne nawyki

· Jak daleko można spersonalizować ofertę i zlojalizować klienta?

· Co sprzedaje: cena, promocja czy opakowanie?

· Rola influencerów w budowaniu wizerunku marki

· Wyzwania szefów firm FMCG w czasach ekonomicznej i emocjonalnej huśtawki

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

° Bartek Bobczyński, Partner, Marketing & Commerce Leader, Deloitte Digital

° Janusz Byliński, prezes zarządu, Bronisze

° Katarzyna Konkel, CEO, Omnisense

° Krystian Krystoforski, manager ds. marketingu i PR, Oryginalny Sok

° Jacek Palec, prezes zarządu Frisco.pl

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.



Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.