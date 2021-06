Microsoft Solution Assessment – pierwszy krok migracji ERP do chmury Azure

Microsoft Azure to nowoczesne podejście tworzenia i korzystania z infrastruktury informatycznej w chmurze. Jeśli zastanawiałeś się, czy Twoja organizacja powinna przenieść systemy ERP do chmury – możesz to sprawdzić całkowicie za darmo. Pozwoli na to audyt Microsoft Solution Assessment zakończony raportem informującym o stanie wykorzystania firmowej infrastruktury informatycznej wraz z planem jej optymalizacji poprzez migrację do chmury Azure.

Czym jest audyt Microsoft Solutions Assessment?

Solution Assessment to odpowiedź na potrzeby biznesu, związane z optymalizacją posiadanych zasobów. Często zdarza się, że potencjał posiadanej infrastruktury jest wykorzystywany w zaledwie kilku procentach, a to generuje niepotrzebne koszty. Microsoft Solutions Assessment to audyt, który analizuje środowisko IT klienta i tworzy raport, którego celem jest przedstawienie możliwości migracji części lub całości komponentów infrastruktury do chmury Azure. Ma to na celu nie tylko optymalizację zasobów firmowych, a przez to obniżenie kosztów, ale również zwiększenie produktywności i otworzenie biznesu na nowe możliwości jakie oferuje migracja do chmury Azure. Jest to niezwykle ważne szczególnie w przypadku systemów ERP.

Na czym polega proces Microsoft Solutions Assessment?

Microsoft Solutions Assessment to bezpłatny audyt dla firm, który za pośrednictwem specjalistycznych narzędzi zbiera, analizuje i przedstawia plan optymalizacji zasobów IT przedsiębiorstwa. Proces Microsoft Solutions Assessment składa się z 4 etapów, które poprzez analizę danych w czasie rzeczywistym generują raport o obecnym stanie infrastruktury IT, a jednocześnie zawierają również plan optymalizacji i rozwoju biznesu klienta.

Jak przebiega proces Microsoft Solutions Assessment?

Aby przystąpić do Solution Assessment należy wypełnić formularz na dedykowanej stronie home.pl - partnera Microsoft Azure. Sam proces Microsoft Solutions Assessment składa się z 4 etapów:

Etap 1 Analiza i ocena zebranych materiałów

W tym etapie Microsoft zbiera w czasie rzeczywistym dane analityczne o wykorzystywanym przez biznes środowisku IT. Zebrane dane są w pełni anonimowe i dotyczą jedynie analityki wydajności infrastruktury, a więc proces jest w pełni poufny i zgodny z wymogami RODO.

Etap 2 Decyzja o migracji do chmury Azure

Microsoft na podstawie zebranych danych analitycznych tworzy raport o bieżącym stanie wykorzystania infrastruktury informatycznej w środowisku klienta. Opracowany raport będzie zawierał analizę kosztów i oszczędności oraz identyfikację niezbędnych narzędzi i aplikacji w chmurze Azure. Na podstawie wygenerowanego podsumowania klient może określić stopień wykorzystania własnej infrastruktury oraz podjąć decyzję, czy chce zmigrować środowisko IT do chmury Azure.

Krok 3 Migracja do chmury Azure

W kroku 3 organizacja podejmuje decyzję, czy zaproponowane w kroku 2 procesy optymalizacyjne spełniają jej wymagania i potrzeby. W przypadku pozytywnej decyzji, home.pl dokonuje migracji środowiska IT firmy do chmury Azure.

Krok 4 Optymalizacja i mierzenie efektów

Ostatni krok to w mierzenie postępów migracji w czasie w odniesieniu do zdefiniowanych uprzednio kamieni milowych do osiągnięcia i planowanych efektów.

Dlaczego warto przeprowadzić bezpłatny audyt infrastruktury - Solutions Assessment?

Istotną korzyścią z przeprowadzenia Microsoft Solutions Assessment jest możliwość bezpłatnego dokonania audytu wydajności bieżącego środowiska IT w infrastrukturze organizacji. Ponadto, jeżeli przeprowadzona analiza wykaże oszczędności lub obszary, które zostaną zoptymalizowane poprzez przejście na chmurę Azure, Twoja firma uzyska dodatkowe korzyści, takie jak:

· ulepszona analityka biznesowa,

· większa kontrola nad firmową infrastrukturą IT,

· zmniejszenie kosztów poprzez konsolidację wykorzystywanych licencji i optymalizację infrastruktury,

· zwiększone bezpieczeństwo procesów biznesowych,

· większa produktywność użytkowników, dzięki korzyściom wynikającym z pracy w chmurze.

Dlaczego warto przejść na technologię Azure?

Azure to chmurowe środowisko infrastruktury informatycznej, które daje dostęp do technologii tworzenia aplikacji z prostym systemem zarządzania niezbędnymi zasobami. Platforma Azure, z której korzystają już tysiące firm na całym świecie (w tym w Polsce) oferuje skalowalność wykorzystywanych rozwiązań. Dzięki temu dobierzesz i dostosujesz potrzebne narzędzia do wielkości Twojego projektu oraz w prosty sposób dostosujesz moc obliczeniową w chmurze do bieżących potrzeb biznesowych.