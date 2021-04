Miloo Home chce dynamicznie rozwinąć sprzedaż e-commerce

fot, Miloo Home chce rozwinąć sprzedaż w e-commerce

Miloo Home, marka należąca do portfolio Home Invest International, specjalizująca się w sprzedaży mebli oraz akcesoriów wnętrzarskich, zostało nowym klientem agencji Circlewise. Miloo Home ma 11 salonów w największych polskich miastach, a celem współpracy z Circlewise jest mocne rozwinięcie sprzedaży w Internecie.



Miloo Home oferuje wyselekcjonowane kolekcje mebli (domowych i ogrodowych), tekstyliów, oświetlenia i dekoracji w różnych stylach, a główne motto jakie przyświeca marce to „Every home has a story”.

- Circlewise ma wesprzeć markę w szeroko pojętym obszarze działań performance marketing, wspomagając tym samym dynamiczną rozbudowę kanału e-commerce – mówi Iga Aksamit, dyrektor marketingu w Miloo Home.

Umowa między firmami została podpisana na czas nieokreślony, a jest wynikiem wygranego przez Circlewise konkursu ofert.

Cele współpracy są zarówno sprzedażowe, jak i wizerunkowo-świadomościowe, przy czym głównym celem jest dynamiczna rozbudowa e-commerce marki Miloo Home.

Zakres współpracy zakłada wykorzystywanie bardzo różnorodnych narzędzi, takich jak np. dynamiczne kreacje display w portalach horyzontalnych i na serwisach tematycznych, e-mailingi czy obecność w porównywarkach (m.in. Homebook czy Ceneo), serwisach rabatowych i cashbackach. Jednocześnie równolegle prowadzone będą działania typu content commerce, czyli np. przygotowywanie i publikacja artykułów sponsorowanych przedstawiających najnowsze trendy w urządzaniu tarasów, które będą budować rozpoznawalność oferty e-sklepu Miloo Home wśród grupy docelowej i zwiększać świadomość marki w kategorii rynkowej „dom i ogród”.

Docelowo Circlewise zajmie się regularnym prowadzeniem programu partnerskiego www.miloohome.pl oraz działaniami w obszarze pozyskiwania użytkowników (bazy potencjalnych klientów marki Miloo) i klientów.

Circlewise AS to międzynarodowa firma z centralą w Norwegii, dostarczająca rozwiązań w obszarze marketingu digital, z naciskiem na programy partnerskie. W gronie polskich klientów Circlewise znajdują się m.in. marki takie jak: Pracuj.pl, home&you, DUKA, Etam, Merkury Market, Neonet, Pako Lorente.