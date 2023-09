Miniprzesyłki od Allegro. 3,99 zł za dostawę. InPost nie zamierza iść w tę stronę

Allegro Mini Przesyłka

Allegro Mini Przesyłka to odpowiedź na potrzeby klientów biznesowych i indywidualnych, którzy nadają drobne przesyłki i oczekują konkurencyjnej ceny oraz możliwości wygodnego sposobu wysyłki i odbioru. Nadanie paczki o wymiarach 32,5 cm x 23 cm x 2 cm i wadze do 500 g to koszt w wysokości 3,99 zł. To oferta stała, a nie czasowa promocja.

Allegro Mini Przesyłki można nadawać wyłącznie przez narzędzie Wysyłam z Allegro lub poprzez integrację zewnętrznych narzędzi z API Wysyłam z Allegro, a następnie przekazać w placówkach pocztowych, wcześniej naklejając na nie samodzielnie wygenerowaną i wydrukowaną etykietę. Adresaci odbiorą swoje przesyłki ze swoich skrzynek pocztowych. Usługa daje możliwość śledzenia statusu przesyłki za pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej lub platformy Allegro.

Zapytany o podjęcie wyzwania cenowego prezes InPost odpowiedział, że InPost konkuruje jakością usług, gęstością sieci a nie ceną. - Nasi klienci lojalnie wybierają paczkomaty, bo cenią sobie nasze klientocentryczne podejście - stwierdził Rafał Brzoska. I dodał, że nie zamierza komentować poczynań innych graczy, bo skupia się na rozwijaniu usług, które czynią ofertę InPost coraz lepszą. Po wakacjach ma wystartować na szerszą skalę InPost Pay, czyli usługa płatności, która jak zapewnia prezes Brzoska znacząco podnosi konwersję. Obecnie integrowane są systemy, dzięki którym użytkownicy np. sprzedający na platformach typu Shoper będą mogli skorzystać ze wszystkich funkcjonalności nowego rozwiązania.

Allegro i Poczta Polska razem

Na platformie Allegro, klienci Poczty Polskiej mogą skorzystać przede wszystkim z usługi kurierskiej Pocztex w trzech odsłonach Allegro Kurier Pocztex, Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex, Allegro Automat Pocztex. Obecnie Poczta Polska stawia na rozwój sieci automatów paczkowych w ramach serwisu Pocztex AUTOMAT.

Poczta Polska w ostatnim czasie rozwinęła również współpracę w ramach oferty specjalnej – Pocztex Thermo Tracking. Usługa skierowana jest do aptek i drogerii internetowych, dla których istotne są warunki w jakich transportowane są ich produkty, m.in. monitorowanie temperatury.

Spółka rozwija także zaplecze logistyczne, niezbędne do świadczenia wysokiej jakości usług paczkowych. Montuje m.in. nowoczesne maszyny do sortowania przesyłek (Wrocław, Lublin, Lisi Ogon k. Bydgoszczy i nowa sortownia Warszawa II budowana w Radzyminie k. Warszawy).