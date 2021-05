Miraculum chce zwiększyć sprzedaż w sieciach i na Amazonie

Kosmetyki z portfolio Miraculum pojawiły się w sieciach LIDL i ALDI, fot. shutterstock

Notowana na rynku głównym GPW prawie 100-letnia firma kosmetyczna Miraculum w I kwartale 2021 roku osiągnęła 7,4 mln zł przychodów. Jest to wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 11 proc.

Strata z działalności operacyjnej zmniejszyła się o 33 proc. do 0,53 mln. Spółka aktywnie pracuje nad nowymi liniami produktowymi, rozszerzeniem kanałów dystrybucji, aktywnie działa też w social mediach.

Konsekwentnie realizowana strategia

- Miraculum konsekwentnie realizuje założenia poprawy sytuacji ekonomicznej i rozwoju sprzedaży. Miniony kwartał zdecydowanie wpisuje się w ten trend. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników, szczególnie mając na uwadze, że miniony kwartał wciąż był czasem pandemii i niepewnych nastrojów konsumenckich. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że obecnie spółka Miraculum jest w bardzo dobrym miejscu do dalszego rozwoju i z tej perspektywy w najlepszej sytuacji od kilku lat a każdy kolejny kwartał przybliża nas do uzyskania trwałej rentowności – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.

Rossmann, Lidl i Aldi

W minionych miesiącach Miraculum zrealizowała cykl współprac z sieciami handlowymi w tym największą w historii akcję marketingową z siecią ROSSMANN. Kosmetyki z portfolio Miraculum pojawiły się także w sieciach: LIDL czy ALDI. Od stycznia br. spółka poszerzyła również dostępność kosmetyków na rynkach zagranicznych. Miraculum nawiązało współpracę z dużą siecią drogeryjną na Ukrainie i w Hiszpanii. Spółka podpisała również umowę z sieciami domów towarowych w USA. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, perfumy CHOPIN dostępne są na platformie Amazon w USA, a za chwilę będą dostępne w kolejnych krajach m.in. w ZEA.

Miraculum zapowiada dalszy rozwój sieci sprzedaży w tym kolejne współprace z sieciami handlowymi. W ramach realizacji przyjętej strategii rozwoju spółka zamierza odświeżyć i dalej rozwijać portfolio marek.

- Jeśli chodzi o to, co nas czeka w nadchodzących miesiącach to już dziś możemy powiedzieć o kolejnej, zbliżającej się współpracy z siecią Intermarche w ramach obchodów 50-lecia marki Pani Walewska. Na rynek trafiły już balsamy po goleniu z nowej, odświeżonej linii Wars. Planujemy też dalsze działania związane z rebrandingiem tej marki, między innymi właśnie finalizujemy umowę z nowym ambasadorem – będzie to znana osoba ze świata show-biznesu. Już niebawem nasze portfolio powiększy się o kolejne wdrożenia produktowe w markach Pani Walewska, Miraculum, JOKO czy WARS. Nasze działania wzbudzają zainteresowanie sieci sprzedaży w Polsce i zagranicą i już niedługo spodziewamy się tego wymiernych efektów – dodaje Ziemski.

Miraculum to notowana na GPW polska spółka kosmetyczna. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.