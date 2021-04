Miraculum dywersyfikuje kanały dystrybucji, oferta m.in. na Amazonie i T-mall

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum w 2020 roku osiągnęła 24,4 mln zł przychodów. To o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie, pomimo wystąpienia pandemii i ograniczeń z tym związanych, spółka zmniejszyła stratę na działalności operacyjnej o 47 proc. do 3,0 mln zł. To efekt wzmocnienia kluczowych kanałów dystrybucji i poszukiwania nowych odbiorców.

- Wyniki osiągnięte przez Miraculum w 2020 roku są na zadowalającym poziomie. Mimo pandemii, obowiązujących ograniczeń w handlu oraz niepewnych nastrojów konsumenckich, przychody spółki systematycznie wzrastały. Rozbudowaliśmy sieć sprzedaży, pozyskaliśmy nowych kontrahentów i odświeżyliśmy wizerunek kolejnych marek – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.

Miraculum dywersyfikuje i umacnia kanały dystrybucji. W minionym roku spółka istotnie rozwinęła sieć sprzedaży stawiając na zdrową dywersyfikację w ramach trzech kanałów – sprzedaż tradycyjna (drogerie, sklepy osiedlowe), sprzedaż nowoczesna (sieci drogeryjne oraz dyskonty i hipermarkety) oraz sprzedaż internetowa (drogerie, perfumerie internetowe, platformy e-commerce m.in. Amazon, Kaola, T-mall oraz własny e-sklep). Równolegle rozwijany jest również eksport.

- Zależy nam na jak największej dostępności naszych kosmetyków zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych. Równolegle, systematycznie poszerzamy asortyment o nowe linie oraz nowości, niedostępne do tej pory na rynku. Jako jedyni mamy trzy mocne kategorie produktowe – kosmetyka biała, kosmetyka kolorowa oraz perfumy. Zintensyfikowaliśmy też działania marketingowe, między innymi zaprosiliśmy do współpracy influencerów – dodaje Sławomir Ziemski.

Na sprzedaż pozytywnie wpływa rozwój działań w ramach digital marketing – znane i lubiane osoby ze świata show-biznesu promują kosmetyki marek z portfolio Miraculum. Ambasadorką Miraculum została Maja Hyży, natomiast twarzą marki Joko jest Joanna Jabłczyńska. W promocji kosmetyków z portfolio Miraculum wzięli udział również między innymi Kuba Wojewódzki, Tomasz Ciachorowski czy Klaudia Halejcio.