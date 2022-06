W maju br. spółka w nowoczesnym kanale dystrybucji, który obejmuje sieci drogerii, dyskonty oraz hipermarkety wypracowała przychody na poziomie 1.815 tys. zł, co stanowi wzrost o 282 proc. w stosunku do maja 2021 r., kiedy wyniosły one 475 tys. zł.

- Miraculum wzrasta skokowo w modelu omnichannel. Systematycznie poszerzamy współprace o nowe placówki handlowe, produkty naszych marek są dostępne już praktycznie we wszystkich sieciach drogeryjnych w Polsce. W lutym b.r. uruchomiliśmy nowy e-sklep, co było kluczowym momentem w rozwoju firmy, zamierzamy poszerzać dostępność naszych produktów o kolejne marketplace’y – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.

W maju Miraculum uczestniczyło w targach kosmetycznych w Ałmatach w Kazachstanie, co już zaowocowało nowym kontraktem – pierwsza sprzedaż do nowego klienta została już zrealizowana. Ponadto, w minionym miesiącu spółka przeprowadziła między innymi dostawy do klientów z Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej.

Miraculum: Pracujemy intensywnie nad dywersyfikacją geograficzną sprzedaży

-Pracujemy intensywnie nad dywersyfikacją geograficzną sprzedaży, aby z nawiązką zrekompensować spadek spowodowany wybuchem wojny w Ukrainie. Efektem tych działań są m.in. zamówienia od Partnera z Arabii Saudyjskiej o wartości ok. 430 tys. USD (Raport bieżący 41/2022), które będą zrealizowane w trzecim kwartale 2022 roku. W końcowej fazie ustaleń są także dostawy do kolejnych, nowych Klientów z Arabii Saudyjskiej, ZEA i Kuwejtu – dodaje Ziemski.

Przychody ze sprzedaży eksportowej w maju 2022 r. wyniosły 408 tys. zł, co stanowi spadek o 8% w stosunku do maja 2021 roku, kiedy wyniosły one 444 tys. zł. Pomimo nieznacznego spadku sprzedaży, marża uzyskana w maju 2022 jest wyższa niż w roku 2021. Ponadto w maju 2021 prawie 50% sprzedaży eksportowej była zrealizowana do Rosji. Obecnie spółka nie realizuje kontraktu z Partnerem z Rosji. Narastająco, w okresie styczeń-maj 2022 r. spółka szacuje przychody ze sprzedaży netto na export na poziomie 3.431 tys. zł, co stanowi wzrost o 67% w stosunku do okresu styczeń-maj 2021 r., kiedy to wyniosły one 2.050 tys. zł.

Narastająco, w okresie styczeń-maj 2022 roku Miraculum wypracowało 17.554 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 58% w stosunku do okresu styczeń-maj 2021 roku, kiedy to wyniosły one 11.050 tys. złotych.