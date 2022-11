MIRAKL: Zmiana w e-commerce; duże e-sklepy uruchamiają własne e-platformy

W jaki sposób zmienił się rynek marketplace w przeciągu ostatnich lat?

Przede wszystkim nasiliła się walka o dominację w e-handlu, a marki ze wszystkich sektorów rynku - od handlu detalicznego po produkcję i dystrybucję - poszukują niezbędnej przewagi w dzisiejszym, trudnym krajobrazie gospodarczym. W połączeniu z rosnącą konkurencją, kurczącymi się marżami i stale rosnącymi wymaganiami klientów, firmy mogą mieć wrażenie, że są pod naciskiem ze wszystkich stron.

To wszystko przebija się w jeden, silny i spójny trend: rozkwit marketplace. Rok po roku, platformy marketplace rozwijają się w tempie dwa razy większym niż cały handel e-commerce, osiągając 25% wzrostu w ciągu ostatniego roku. Obecnie stanowią one 2/3 globalnej sprzedaży elektronicznej.

Napędzając ten imponujący wzrost, powszechność zakupów na tego typu platformach wzrosła o 35% w ciągu zaledwie dwóch lat. Kupujących przyciąga wygoda i szeroki wybór produktów, co przekłada się na połowę kupujących online w marketplace’ach. Spośród nich ponad połowa, przede wszystkim lub wyłącznie, korzysta z tego kanału dla wszystkich zakupów online.

Giganci cyfrowi będący pionierami modelu "one-stop-shop" z pewnością zdominowali sektor marketplace w przeszłości. Obecnie jednak firmy na całym świecie coraz częściej uruchamiają własne, wertykalne lub horyzontalne platformy marketplace, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie konsumentów na większą ilość produktów i szybszą dostawę, pogłębiając jednocześnie lojalność klientów i zwiększając zyski.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku marketplace?

Największym wyzwaniem jest jakość, ponieważ istnieją obawy, że platformy marketplace napędzają sprzedaż produktów niskiej jakości. Jednak w przypadku produktów sprzedawanych na wspieranych przez nas platformach jest dokładnie odwrotnie - dobra jakość w dużej skali jest możliwa. Sprzedawcy na marketplace’ach wspieranych przez Mirakl przechodzą przez żmudne procesy weryfikacji, a ich produkty muszą spełniać niezwykle wysokie standardy jakości. Nasi klienci zainteresowani są nie tylko dostarczaniem swoim klientom wyłącznie najlepszych możliwych produktów, gdzie priorytetem jest jakość, ale również chcą dostarczyć szeroki wybór oraz dostępność.

Zwiększenie liczby wysokiej jakości sprzedawców na platformach marketplace jest kluczem do znaczącego wzrostu. W rzeczywistości, sprzedawcy zewnętrzni przewyższają tradycyjne benchmarki e-commerce pod względem jakości asortymentu i obsługi klienta: doświadczeni sprzedawcy zdobywają imponującą ocenę 4,5 na 5. Mają również niższy wskaźnik zwrotów (o 50% niższy niż tradycyjny e-commerce) i mniejszą liczbę zapytań do obsługi klienta dotyczących zamówień niż podobne firmy sprzedające w tradycyjnym modelu liniowym (1st party), co jest wyraźną wskazówką, że marketplace’y zapewniają konsumentom jakość.

Jakie technologie są oferowane przez Pana firmę do rozwoju e-commerce?

Mirakl oferuje platformę SaaS pozwalającą na stworzenie, i późniejsze zarządzanie własną platformą marketplace. Pozwala ona organizacjom działającym w modelu B2B i B2C szybciej uruchamiać platformy marketplace lub dropship’ingowe, rozwijać się i działać mając pewność rezultatów. Platformy są nową przewagą konkurencyjną w świecie e-commerce, a cieszące się największym zaufaniem światowe marki wybierają Mirakl ze względu na kompleksowe rozwiązanie pod względem technologii, eksperckiej wiedzy i ekosystemu Mirakl Connect, w którym dajemy dostęp do tysięcy sprzedawców, brandów na całym świecie.

Platforma Mirakl Marketplace jest w pełni konfigurowalna. Gotowe połączenia i elastyczne interfejsy API zapewniają szybką integrację w całym środowisku klienta. Zespoły ekspertów z szeroką wiedzą o e-commerce & marketplace, stosują najlepsze praktyki, aby zapewnić klientom pewność działania i wzrosty GMV. Przestrzegamy również najbardziej rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa na rynku, pozostając jednocześnie elastycznym. Na przykład podczas rekordowej fali Black Friday w 2021 roku żaden klient Mirakl nie doświadczył ani sekundy opóźnienia lub przestoju na swoich platformach marketplace.

Zwiększenie liczby sprzedawców na marketplace jest kluczem do wzrostu. Detaliści mogą znaleźć i zintegrować tysiące najwyższej jakości sprzedawców, aby zaspokoić popyt klientów niemal w czasie rzeczywistym, dołączając do Mirakl Connect, największego w branży ekosystemu wysokiej jakości sprzedawców i partnerów.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę przebicia się pośród tak wielu i tak dużych marketplace’ów?

Oczywiście! Obecne wyzwania makroekonomiczne wywierają większą presję na firmy, aby nie tylko zaspokoić popyt konsumentów, ale także znaleźć sposób na prowadzenie rentownej działalności. Częściowo oznacza to ciągłe inwestowanie w technologię i ocenę modeli biznesowych, które pomagają sprzedawcom osiągnąć te cele. Widzimy, że firmy na całym świecie nadal zwracają się w stronę technologii marketplace. W ubiegłym roku Mirakl podpisał umowę z 80 nowymi klientami, uruchomił 66 nowych platform marketplace i zamknął rundę finansowania w serii E o wartości 555 milionów dolarów. W tym roku obserwujemy tę samą pozytywną trajektorię wzrostu. Jest to wyraźny znak, że inwestycje w technologię zasilającą niektóre z najpotężniejszych platform marketplace na świecie nie zwalniają. Firmy rozważające różne opcje jak przetrwać przewidywaną burzę ekonomiczną powinny spojrzeć na model marketplace jako na istotny model rozwoju ich biznesu.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

To niewiarygodne, jak dramatycznie rozwinęły się marketplace’y w ciągu jednej dekady. Model, którego pionierami były takie firmy jak Amazon czy Allegro i wyznaczyły wysokie oczekiwania konsumentów w zakresie dostępności produktów i szybkiej dostawy, nie należy już tylko i wyłącznie do tych cyfrowych gigantów.

Jedną z głównych zalet tego modelu jest elastyczność. Umożliwia on firmom zwinne i szybkie reagowanie na zmieniające się zapotrzebowanie konsumentów. Model marketplace będzie nadal pomagał firmom w dostosowaniu się do zmieniających się preferencji konsumentów, takich jak wzrost inicjatyw Circular Economy, lub "Buy now, Pay later". Już teraz obserwujemy to jako część trendu click-and-collect, ponieważ coraz więcej sprzedawców udostępnia produkty z marketplace do odbioru w sklepie.

W dobie rosnącej inflacji i kosztów życia, konsumenci szukają lepszych cen i szerszej dostępności produktów. Spodziewamy się, że firmy będą w coraz większym stopniu korzystać z elastyczności modelu marketplace, aby zapewnić konsumentom o napiętych portfelach konkurencyjne ceny podstawowych produktów życia codziennego.

Co więcej, wykorzystując swoje platformy do lepszego reagowania na potrzeby konsumentów w nadchodzących trudnych czasach. Firmy te będą wzmacniać lojalność wśród swoich klientów. Biorąc pod uwagę korzyści płynące z modelu marketplace, przewidujemy, że na całym świecie będzie coraz więcej firm uruchamiających swoje własne platformy.

Co jest najistotniejsze w budowaniu własnego marketplace?

Dla wielu detalistów prowadzących marketplace, kluczowe znaczenie ma to, co nazywamy "curation at scale". Przyjmując model marketplace, retailer może poszerzyć swoją ofertę produktową, ale ważne jest, aby robić to w wyważony sposób, tak aby móc naprawdę odpowiedzieć na potrzeby swoich klientów. Strategia wyboru sprzedawców i produktów, może obejmować zarówno istniejące jak i nowe kategorie, przy jednoczesnym zachowaniu DNA marki. Wówczas retailer znacznie zwiększy asortyment, a większa ilość produktów to większa sprzedaż. W przypadku najszybciej rosnących platform marketplace, skala i odpowiednie dopasowanie oferty muszą iść w parze. Szeroki asortyment produktów w konkurencyjnych cenach jest niezbędny, by spełnić oczekiwania klientów. Trzeba jednak umieć zwiększać asortyment, wprowadzać nowe kategorie produktów bez uszczerbku na DNA swojej marki.

Gdzie Państwa firma upatruje oszczędności w obecnych czasach kryzysu?

Globalna inflacja powoduje, że więcej konsumentów zmniejsza swoje wydatki, co prowadzi do zmiany nawyków zakupowych. Konsumenci najbardziej odczuwają wzrost cen artykułów spożywczych i gazu. 82% konsumentów na świecie czuje się mniej pewnie w kwestii ogólnych wydatków, a 87% szuka tańszych sposobów na zakupy.

Większość kupujących uważa jednak, że najlepsze oferty znajdzie w sieci, a nie w sklepach stacjonarnych - czyli platformy marketplace nadal będą miały duże znaczenie. W sezonie świątecznym konsumenci będą poszukiwać więcej artykułów "pierwszej potrzeby" lub przedmiotów codziennego użytku.

Model marketplace daje firmom zwinność i elastyczność, minimalizując koszty i ryzyko związane z posiadaniem zapasów i ostatecznie czyniąc łańcuch dostaw bardziej odpornym na nagłe zmiany na rynku. Marketplace'y umożliwiają detalistom zwiększenie dostępności produktów, zmniejszenie ilości produktów “out of stock” i zaoferowanie najlepszych doświadczeń zakupowych. Na przykład:

- Detaliści mogą wykorzystać swój marketplace do szybkiego reagowania na bieżące trendy i nowe preferencje klientów, aktywując swoją bazę sprzedawców zewnętrznych, aby szybko wprowadzić na rynek nowe produkty, które klient wyszukuje na ich stronie, ale których aktualnie nie posiadają na stanie.

- Platformy marketplace mogą być doskonałym poligonem doświadczalnym dla nowych produktów, które mają być sprzedawane w sklepie. Po przetestowaniu produktu w kanale online i uzyskaniu pozytywnych wyników, sprzedawcy mogą rozpocząć jego sprzedaż w sklepie, wiedząc już, że jest on pożądany przez klientów.

- Podobnie, dzięki technologii sklepowej połączonej z marketplace, klienci mogą zamawiać produkty, których nie ma na stanie w sklepie, co pomaga sprzedawcy uniknąć utraty sprzedaży na rzecz konkurencji.

- Marketplace’y oferują również duże możliwości pozyskiwania większej ilości danych o klientach i wykorzystywania ich do kształtowania przyszłej strategii sprzedaży online, dzięki czemu sprzedawca może nadal dostarczać dokładnie to, czego szuka klient.

Czy marketplace może być wystarczającym źródłem zarobku dla nowego e-commerce'u?

Tak. Zastanówmy się, w jakim stopniu model marketplace faktycznie przyczynia się do wzrostu przychodów.

Dorównanie do niespotykanego tempa wzrostu e-commerce w 2020 roku nie było łatwym zadaniem, ale w 2021 roku handel online, a w szczególności platformy marketplace sprostały temu wyzwaniu. Podczas gdy wzrost sprzedaży w e-commerce osiągnął w 2021 roku poziom 12%, platformy marketplace znalazły drogę do jeszcze większych sukcesów, osiągając wzrost sprzedaży na poziomie 25%. Oznacza to, że drugi rok z rzędu platformy marketplace rosły w tempie dwukrotnie wyższym niż tradycyjny handel online.

Taki poziom wzrostu po rekordowym roku 2020 utwierdza nas w przekonaniu, że marketplace’y nie są tymczasowym trendem w handlu, ale raczej fundamentalną i trwałą zmianą w sposobie dokonywania zakupów przez konsumentów.

W ciągu ostatnich dwóch lat platformy osiągnęły 49,7% skumulowanego rocznego wzrostu (CAGR), w porównaniu z ogólnym CAGR dla e-commerce wynoszącym 22,2% w tym samym okresie.

W 2021 roku, w okresie, w którym marże w e-commerce zostały obniżone przez zakłócenia w łańcuchu dostaw, dopłaty do przesyłek i historycznie wysoką inflację, marketplace'y zapewniały zwiększenie marży. Badania pokazują, że wkład w przychody platform marketplace wzrósł o 29%, dzięki skumulowanemu wzrostowi GMV i zwiększonym ogólnym stawkom prowizji. W przeliczeniu na jednego sprzedawcę na wszystkich platformach marketplace, wkład GMV wyniósł 14 451 dolarów. Innymi słowy, operatorzy marketplace zarabiają dodatkowy 1 milion dolarów na każdych 69 sprzedawców, których pozyskają. A ponieważ 25% najlepszych marketplace pod względem GMV osiąga średnio ponad 40 000 dolarów na sprzedawcę, zakres transformacji platform może zaspokoić największe ambicje detalistów.