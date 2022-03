MLP będzie się koncentrować na projektach dla e-commerce

Skonsolidowane przychody z tytułu umów najmu (podstawowej działalności grupy) wyniosły 196 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu r./r. o prawie 15 proc. Grupa wypracowała 632,3 mln zł zysku na działalności operacyjnej, czyli o 112 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie niemalże potroiła wynik netto do 480,5 mln zł. W 2021 r. grupa prowadziła realizację projektów o łącznej powierzchni ponad 310 tys. mkw. W trakcie budowy i w przygotowaniu pozostawało ponad 210 tys. mkw.

MLP nadal stawia na Polskę

Strategicznym celem MLP Group pozostaje rozwój w Polsce oraz na rynku niemieckim, austriackim oraz rumuńskim. W najbliższym czasie planowana jest również ekspansja w krajach Beneluksu i na Węgrzech.



Miniony rok był bardzo udany. Znalazło to odzwierciedlenie w całorocznych wynikach, które obejmują wzrost wyceny portfela do 3,4 mld zł, osiągnięcie ponad 480 mln zł zysku netto i rekordowy wolumen umów najmu. Portfel wszystkich zawartych umów najmu na koniec zeszłego roku wygeneruje, w następnych okresach, przychód z czynszów na poziomie ok. 36 mln euro w skali rocznej, co stanowić będzie ponad 40 proc. przyrost względem minionego roku.



- Dynamika popytu w sektorze przemysłowym i logistycznym pozostaje bardzo dobra. Przyczyniają się do tego długoterminowe trendy rozwoju handlu elektronicznego i cyfrowej ekonomii, skracanie łańcuchów dostaw oraz coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój. W najbliższych latach w jeszcze większym stopniu będziemy koncentrować się na projektach z zakresu logistyki miejskiej mających wysoki potencjał wzrostu na rynkach, odpowiadając na potrzeby wynikające z ewolucji handlu detalicznego (e-commerce) – powiedział Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group S.A.

MLP Group gotowa na wyzwania

Bazując na posiadanych i objętych rezerwacją gruntach MLP Group ma zabezpieczony potencjał rozwoju na kolejne około 1 mln mkw., a powierzchnia gruntów objętych rezerwacją sięga około 150 ha.

Zgodnie z celami strategicznymi w 2022 roku wydatki na inwestycje (CAPEX) sięgną około 200 mln euro, z czego na zakup gruntów przeznaczone będzie około 30 proc., a na realizację inwestycji pozostałe 70 proc. W zakresie leasingu planowane jest podpisanie umów na łącznie 250 tys. mkw.

– Uwzględniając aktualną sytuację geopolityczną i dużą zmienność w gospodarce jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do wyzwań w najbliższym czasie. Wszystkie umowy najmu są indeksowane do wskaźników inflacji europejskiej. Wzrost inflacji powoduje zatem automatyczne zwiększenie przychodów. Czynsze najmu są denominowane w euro lub są wyrażone bezpośrednio w tej walucie. Mamy dzięki temu bardzo ograniczoną ekspozycję na ryzyko wahań kursowych - tłumaczy Radosław T. Krochta.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.