MLP buduje kolejny magazyn dla branży e-commerce

MLP Group zakupiło nieruchomość gruntową w Łodzi przy ul. Ofiar Terroryzmu 11 września. Centrum logistyczno-dystrybucyjne MLP Łódź zlokalizowane jest w południowo wschodniej części Łodzi, w dzielnicy Widzew.







Nowy projekt powstanie na działce ok. 20 ha, a jego docelowa powierzchnia najmu wyniesie ok. 80 tys. mkw. Kompleks skierowany będzie przede wszystkim do najemców z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji.

Budowa nowego centrum logistycznego ruszy na początku 2021 roku, a wydanie pierwszego gotowego obiektu zaplanowane jest na Q3 2021 roku.

- Cieszymy się, że udało nam się sfinalizować zakup tej nieruchomości. Centralna Polska to jeden z najbardziej obiecujących regionów w kraju, a do tego doskonała lokalizacja naszego nowego projektu, w samym centrum, szybko zyska duże zainteresowanie wśród potencjalnych najemców. - powiedziała Agnieszka Góźdź, Dyrektor Działu Sprzedaży w MLP Group S.A.

- Celem strategicznym MLP Group jest obecność spółki w kluczowych regionach kraju i dlatego na nich będziemy dokonywać nowych akwizycji działek, co pozwoli nam na zwiększenie naszego zaangażowania na wspomnianych obszarach. W najbliższym czasie możemy spodziewać się znacznego spowolnienia na rynku, wtedy kluczowe znaczenie będą miały lokalizacje w obrębie dużych miast. Dlatego my, jako MLP Group nie obawiamy się tego, właśnie ze względu na obecność Grupy w newralgicznych miejscach w kraju - dodała Agnieszka Góźdź Dyrektor Sprzedaży w MLP Group S.A.

Centrum dystrybucyjne MLP Łódź to już 11 park spółki w Polsce.