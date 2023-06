MLP Group buduje kolejny magazyn w Pruszkowie

W czerwcu br. rozpoczęła się budowa nowej hali magazynowej na terenie MLP Pruszków II. Obecnie prowadzone są prace ziemne i fundamentowe.

Obiekt wraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi liczyć będzie docelowo 33 000 mkw. Inwestycja powstaje na zasadach spekulacyjnych, czyli bez zawartych umów najmu. Zakończenie prac planowane jest w lutym 2024 r. Za wybudowanie inwestycji odpowiedzialna jest firma Pekabex. Jest to już 11. kontrakt i 10. obiekt realizowany przez tego generalnego wykonawcę na zlecenie MLP Group w pruszkowskim centrum logistycznym.

- W sytuacji ograniczonej podaży na polskim rynku nowych powierzchni magazynowych, widzimy dużą przestrzeń do naszego dalszego dynamicznego rozwoju. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani mając zapewnione finansowanie rozpoczynanych inwestycji. Budowa prowadzona na zasadach spekulacyjnych zapewnia nam wyższą rentowność projektu. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że w dużej części, jeśli nie w całości skomercjalizujemy budowany obiekt jeszcze przed oddaniem go do użytkowania. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Pekabex. Dlatego po raz kolejny powierzyliśmy jej realizację inwestycji” - mówi Agnieszka Góźdź, członek zarządu, Chief Development Officer, MLP Group S.A.

MLP Group w ramach rozbudowy portfela magazynowego mocno stawia na zrównoważony rozwój. Dach powstającej nowej hali dostosowany będzie do zamontowania paneli fotowoltaicznych. Generalny wykonawca zobowiązał się jednocześnie do uzyskania certyfikatu ekologicznego BREEAM New Construction na poziomie Excellent. Zgodnie ze standardem Grupy wszystkie realizowane nowe inwestycje są obligatoryjnie objęte certyfikacją w zakresie zastosowanych rozwiązań ekologicznych.

MLP Pruszków II - największy kompleks w regionie

MLP Pruszków II to nowoczesne centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 420 tys. mkw. Wszystkie nowe budynki posiadają prestiżowy certyfikat BREEAM. Zgodnie ze strategią MLP Group w zakresie ESG na dachach montowane są instalacje fotowoltaiczne.

MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, które umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej. Na terenie parku znajduje się przystanek autobusowy oraz działa samoobsługowa stacja wynajmu rowerów Nextbike.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.