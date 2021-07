MLP Group wybuduje w Gorzowie Wielkopolskim magazyn dedykowany e-commerce

Nowe centrum logistyczno-dystrybucyjne MLP Gorzów Wielkopolski zlokalizowane będzie w zachodniej części Gorzowa; fot. materiały prasowe

Green Industrial Developer działający na europejskim rynku nieruchomości magazynowych właśnie zakupiło 12 hektarową nieruchomość gruntową w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Spiżowej. Nowe centrum logistyczno-dystrybucyjne MLP Gorzów Wielkopolski zlokalizowane będzie w zachodniej części Gorzowa, w odległości 900 m od węzła S3 i 9 km od centrum miasta.

Budowa nowego centrum logistycznego ruszy na przełomie I i II kwartału 2022 roku.

Kompleks logistyczny skierowany będzie przede wszystkim do najemców z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji

Na 12-hektarowej działce MLP Group ma w planach wybudowanie parku magazynowego klasy A o łącznej powierzchni najmu ok. 52 tys. mkw. Centrum logistyczno-magazynowe zostało zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania certyfikacji BREEAM, co znacznie wpłynie na niższe koszty obsługi przyszłych najemców. Zgodnie ze strategią spółki MLP Gorzów Wielkopolski zostanie wyposażone w szereg zrównoważonych rozwiązań. Kompleks logistyczny skierowany będzie przede wszystkim do najemców z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji. Jest to pierwsza inwestycja dewelopera w województwie lubuskim.

- Zgodnie z przyjętą strategią MLP Group wzmacniamy naszą pozycję przy zachodniej granicy Polski, która w ostatnim czasie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Pozyskany przez nas teren inwestycyjny jest świetnie skomunikowany z trasą S3, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przystanek autobusowy. Pierwsze moduły w parku MLP Gorzów Wielkopolski planujemy oddać najemcom w III kwartale 2022 roku – powiedział Karol Kondrat, Business Development Manager w MLP Group S.A.