MLP Poznań West powiększy się o trzy obiekty

Ukończenie budowy planowane jest w III kwartale br.

Prace generalnego wykonawcy zostały powierzone poznańskiej spółce W.P.I.P.

Park logistyczny MLP Poznań West jest najszybciej rozbudowywanym centrum MLP Group. Obecnie powstają trzy obiekty magazynowe, które dostarczą łącznie ponad 90 tys. m2 nowoczesnej powierzchni. Pierwsza hala zaoferuje około 20,8 tys. m2, druga około 22,7 tys. m2, a trzecia około 47,5 tys. m2. Część obiektów będzie miało podwyższoną wysokość do 11,5 m. Zakończenie budowy i oddanie do użytkowania planowane jest w III kwartale 2022 r.

Za realizację obiektów magazynowych w ramach projektu MLP Poznań West odpowiedzialna jest spółka W.P.I.P., która jest ekspertem w budowaniu i wyposażaniu obiektów przemysłowych zaawansowanych technologicznie, a także zrównoważonych, w których stosowane są rozwiązania spełniające wysokie standardy środowiskowe. MLP Group współpracuje z W.P.I.P. od samego początku budowy MLP Poznań West. Na przestrzeni lat 2019-2021 generalny wykonawca wybudował już w tym parku logistycznym obiekty o łącznej powierzchni prawie 41 tys. m2.

- Dzięki kilkuletniej współpracy każdy kolejny obiekt MLP Group realizujemy sprawniej i możemy koncentrować się na wdrażaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań zrównoważonych. Osiągamy już najwyższy poziom certyfikacji BREEAM. Działa tu zasada win-win - dla nas jako generalnego wykonawcy jest to możliwość nieustannego rozwoju, a dla dewelopera i najemców powierzchni magazynowych to usprawnienie procesów i otrzymanie oczekiwanej jakości – powiedział Janusz Signetzki, Wiceprezes W.P.I.P.

Big Boxy na fali

- Mocno wchodzimy w budowę rzeczywiście dużych obiektów magazynowych rzędu 50 tys. m2, czyli tzw. big box. Nasze działania w tym zakresie obejmują m.in. projekt MLP Poznań West, który rozwija się bardzo dynamicznie. Z jednej strony to efekt świetnej lokalizacji w pobliżu Poznania z możliwością szybkiego dojazdu. Z drugiej strony najemcy doceniają wysoką jakość inwestycji realizowanej w trosce o środowisko naturalne oraz komfort użytkowników. Naszym partnerem w rozbudowie parku logistycznego jest firma W.P.I.P. która jest bardzo doświadczona w realizacji zaawansowanych technologicznie również dużych inwestycji. Współpracujemy z nią od początku budowy tego parku logistycznego oraz także przy innych projektach – podkreśliła Agnieszka Góźdź Dyrektor Sprzedaży w MLP Group S.A.

Nowoczesne centrum dystrybucyjne MLP Poznań West to kompleks zlokalizowany po zachodniej stronie Poznania, obok drogi ekspresowej S11 i zaledwie 7 km od skrzyżowania autostrady A2 i trasy S11. Centrum skierowane jest przede wszystkim do firm z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji. Projekt MLP Poznań West docelowo dostarczy ok. 150 tys. mkw. najnowocześniejszej przestrzeni magazynowo-biurowej.