MLP Poznań West urośnie do 150 tys. mkw.

- W związku z ogromną popularnością naszego poznańskiego projektu wśród inwestorów z Polski, jak i zagranicy, postanowiliśmy dokupić sąsiadujące działki w celu zwiększenia potencjału parku MLP Poznań West. Świetna lokalizacja wraz z dobrze przygotowaną infrastrukturą oraz dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej to decydujące czynniki wpływające na rozwój oraz atrakcyjność tego regionu. Obecnie rynek poznański uznawany jest za jeden z najatrakcyjniejszych regionów inwestycyjnych, dlatego nie obawiamy się tu budowy na zasadach spekulacyjnych i jestem przekonana, że przy takim zainteresowaniu najmem powierzchni magazynowej w tej lokalizacji, szybko skomercjalizujemy poznański projekt. Niewątpliwie jego atutem są eko-rozwiązania, które wdrażamy standardowo we wszystkich naszych inwestycjach, dbamy nie tylko o środowisko naturalne, ale także o komfort użytkowników – podkreśliła Agnieszka Góźdź Dyrektor Sprzedaży w MLP Group S.A.

29 ha parku

Powiększony park logistyczny MLP Poznań West zajmie łącznie około 29 hektarów i docelowo oferować będzie około 150 tys. m2 powierzchni magazynowo-biurowej. Do użytkowania oddanych zostało już ponad 29 tys. m2. Aktualnie powstają kolejne obiekty o łącznej powierzchni 43 tys. m2, a do wybudowania pozostanie jeszcze około 78 tys. mkw.

Pierwsza hala w parku MLP Poznań West została wybudowana w 2019 roku. Budynek o powierzchni 8,8 tys. m2 z sortownią i magazynem cross-dock powstał dla spółki InPost. Drugą halę produkcyjno-magazynową obejmującą 12 tys. m2 wybudowano w 2020 roku, a w 2021 roku ukończono trzecią halę o łącznej przestrzeni blisko 8,5 tys. m2, która jest wyposażona w mroźnię z zaawansowaną technologicznie komorą szybkiego zamrażania.

Centrum dystrybucyjne MLP Poznań West to kompleks zlokalizowany po zachodniej stronie Poznania, obok drogi ekspresowej S11 i zaledwie 7 km od skrzyżowania autostrady A2 i trasy S11. Kompleks znajduje się w bardzo bliskiej odległości od podpoznańskiego lotniska Ławica. Projekt powstaje zgodnie z trendami na rynku nieruchomościowym magazynów. Centrum skierowane jest przede wszystkim do firm z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji. MLP Poznań West docelowo dostarczy ok. 150 tys. m2 najnowocześniejszej przestrzeni magazynowo-biurowej.