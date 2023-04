Mniej marek na Zalando. To nowa strategia

Nowa strategia Zalando

Po latach dążenia do rozwoju zarówno pod względem sprzedaży, jak i liczby partnerów marki, niemiecka platforma Zalando przyjmuje bardziej selektywne podejście. Firma stawia na bardziej wyselekcjonowaną ofertę, a niektóre marki nie pasują już do tego założenia.

Kto już nie pasuje do Zalando

Kilku partnerów na platformie, w tym mniejsze marki, takie jak Auden Cavill i Jimmy Sanders, otrzymało w zeszłym tygodniu e-mail z informacją, że „nie pasują już do strategii asortymentowej”. świecie. Produkty zostaną usunięte ze stron internetowych (i prawdopodobnie magazynów) 30 czerwca br.

Zalando już nie wesprze słabszych marek

Zalando potwierdza, że ​​ocenia portfolio sprzedawanych towarów i że jest to proces ciągły. Firma nie ujawnia, jakie kryteria stosuje w tej ocenie, ale jasne jest, że zagrożonych jest wiele mniejszych i prawdopodobnie słabszych marek. Podczas dorocznego Dnia Inwestora Zalando jasno dało do zrozumienia, że ​​w przyszłości powinno być więcej asortymentu przystosowanego do lokalnych potrzeb. Firma chce również zwrócić szczególną uwagę na zrównoważone, różnorodne i inkluzywne marki.