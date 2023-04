Moda integracyjna staje się faktem. Zalando wychodzi naprzeciw społeczności queer

Premiera inkluzywnej kolekcji nastąpi już niebawem - 8 maja - co jest kolejnym krokiem w kierunku mody integracyjnej. Wcześniej, Zalando wprowadziło na rynek swoją pierwszą kolekcję mody adaptacyjnej, a teraz firma chce oferować integracyjny asortyment i doświadczenie zakupowe grupom niedostatecznie reprezentowanym.

Pomysł zaczerpnięty od społeczności queer

Nowa kolekcja inkluzywnych butów powstaje we współpracy z siedmioma designerskimi markami, w tym Filling Pieces, Rejina Pyo i GCDS. Nowa kolekcja butów będzie dostępna w rozmiarach od 35 do 46, a pomysł na nią zrodził się podczas rozmowy ze społecznością Helsinki Pride. Jak powiedziała Lena-Sophie Röper, dyrektor designer & luxury w Zalando, „podróż do włączenia zaczyna się od przejścia mili w czyichś butach. Właśnie to chcemy zrobić z inkluzywną kolekcją butów i kampanią „Walk a Mile” o tej samej nazwie”.

Zalando jest sponsorem Helsinki Pride od kilku lat i postanowiło stworzyć kolekcję butów, aby pomóc klientom w znalezieniu markowych butów w odpowiednim rozmiarze, szczególnie dla osób ze społeczności queer. Kolekcja obejmuje łącznie 14 sztuk i jest kolejnym krokiem Zalando w kierunku mody integracyjnej.