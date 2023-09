Modernizacja sortowni Poczty Polskiej pod Bydgoszczą na finiszu (zdjęcia)

Zakres prowadzonych prac adaptacyjnych był bardzo rozległy. Dotychczasowy Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy przeszedł całkowitą modernizację celem przygotowania powierzchni pod montaż sortera. Obiekt został ponadto wyposażony w 10 dodatkowych doków przeładunkowych, zmianie uległ również układ wewnętrznych dróg komunikacyjnych.

Budynek magazynowo-ekspedycyjny

W ramach realizowanej inwestycji do modernizowanej hali zostały dodatkowo dobudowane dwa obiekty o łącznej powierzchni 900 m2. tj., budynek magazynowo-ekspedycyjny wyposażony w 14 bram kurierskich, pełniący funkcję wsparcia dla procesów logistycznych związanych z wydawaniem przesyłek kurierom oraz dwukondygnacyjny budynek, w którym znajdować się będą m.in. pomieszczenia biurowe, szkoleniowe, techniczne i socjalne.

Prace adaptacyjne w głównej hali technologicznej umożliwiły uwolnienie przestrzeni pod instalację nowoczesnej maszyny do automatycznego sortowania paczek. Sorter w kształcie pętli jest wykonany w systemie „Cross-Belt”, wyposażony jest w: 4 linie wprowadzania automatycznego, 4 podajniki ręczne KEP, 2 podajniki teleskopowe, strefę kodowania ręcznego (2 stanowiska), 96 ześlizgów kierunkowych, 52 ześlizgi pionowe i 2 ześlizgi specjalne, strefę podawania ręcznego małych przesyłek bezpośrednio na tace sortera (7 stanowisk). Długość pętli sortera wynosi 267,6 m, a jego wydajność umożliwi obsługę operacyjną 8–9 tys. przesyłek na godzinę.

Poczta unowocześnia sieć logistyczną

Prace związane z posadowieniem sortera obecnie są na ukończeniu. W tym tygodniu maszyna została przełączona ze środowiska testowego na środowisko produkcyjne (do maszyny spływają dane o przesyłkach) i pozytywnie przeszła testy bezpieczeństwa. Od 7 września rozpoczyna się trzytygodniowa eksploatacja próbna, czyli praca produkcyjna pod nadzorem Wykonawcy. Odbiory końcowe i przekazanie do eksploatacji nowoczesnej maszyny sortującej w pełni zmodernizowanym obiekcie logistycznym planowane jest pod koniec III kwartału 2023 r.

Poczta unowocześnia swoją sieć logistyczną, która w perspektywie najbliższych lat pozwoli na realizację strategii rozwoju biznesu KEP, e-commerce i usług logistycznych. Operator Narodowy prowadzi wielopłaszczyznowe prace nad unowocześnieniem swojej sieci logistycznej. W sortowni we Wrocławiu i Lublinie zostały już oddane do użytku sortery do automatycznego opracowania przesyłek. Ponadto powstaje największy i najnowocześniejszy kompleks logistyczny Poczty Polskiej – Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy w Ciemnem pod Radzyminem.