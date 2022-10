MODIVO i eobuwie.pl we wspólnym koncepcie w kolejnych miastach

Na klientów czeka ponad 20 000 produktów dostępnych od ręki oraz pełna oferta online, a także możliwość skorzystania z popularnej usługi esize.me (skaner 3D, który umożliwia właściwe dopasowanie obuwia). Produkty z oferty MODIVO można zamówić korzystając z usługi Rezerwuj i Przymierz. Pozwala ona przymierzyć zarezerwowane wcześniej produkty. W dowolnym momencie można je zamówić do sklepu za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub stron internetowych marek eobuwie.pl oraz MODIVO. Kiedy zamówienie zostanie skompletowane, klient otrzymuje powiadomienie SMS.

Na miejscu na klientów czeka robot humanoidalny Pepper. Ten nietypowy asystent sprzedaży, rozpoznaje emocje, służy radą, a nawet pomaga w odbiorze zamówienia internetowego. Sklep zajmuje powierzchnię 414 m2, z czego prawie połowa to sala sprzedaży. W sklepie nie ma tradycyjnych półek i wieszaków, wyboru produktów dokonuje się za pomocą 28 nowoczesnych tabletów. Ubrania z asortymentu MODIVO można przymierzyć w 3 przymierzalniach. W nich będą czekać wcześniej wybrane produkty oraz szafa i tablet, dzięki któremu można podjąć ostateczną decyzję co do zakupu.