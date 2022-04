Modivo na ECC: Technologie mają pomóc w połączeniu światów off- i online

Szymon Bujalski podkreślił, że trzeba bacznie obserwować, jak zachowują się konsumenci. - Aktualnie widzimy większe zainteresowanie produktami, które możemy określić hasłem "value for money". W Modivo oferta była zbyt wysoko pozycjonowana. W dobie inflacji klient szuka tańszych produktów, dlatego trzeba analizować na bieżąco jego potrzeby i wyjść z odpowiednią propozycją - mówił panelista.

Roboty humanoidalne - gadżet czy przyszłość?

W salonach Modivo "pracują" roboty humanoidalne. Jakie jest ich zadanie?

- Wykorzystujemy technologie nie tylko w standardowy dla e-commerce sposób. Nasze salony także są unikalne. Roboty humanoidalne to przede wszystkim gadżet, ale wykorzystujemy je również do informowania klientów o promocjach, lokalizowania marketingowych treści odnośnie konkretnych miejsc czy quizów dla najmłodszych. Nasza technologia to nie jest wyłącznie to, co konsument widzi na pierwszy rzut oka, czyli roboty, tablety, digital signage. Posiadamy inteligentnie zaopatrywany magazyn przy wykorzystaniu danych. To database zarówno po stronie klienta, jak i obrotu produktami - tłumaczył przedstawiciel Modivo.

Bariery zakupowe w branży fashion

Jak zatrzymać konsumenta na dłużej? - Wyszedłbym tutaj od lejka zakupowego - mamy już klienta, nie było łatwo go pozyskać, trzeba go więc dobrze obsłużyć. Zaproponować mu adekwatną do jego wyborów ofertę, w czym pomaga m.in. personalizacja, rekomendacje. Musieliśmy też zdefiniować, jakie są bariery zakupowe w branży modowej. Przede wszystkim mam tu na myśli dopasowanie rozmiaru. Dlatego w eobuwie.pl proponujemy usługę esizeme, dzięki której można zeskanować stopę w 3D, zapisać rozmiar w profilu klienta i kupić online odpowiednie buty. Każdy model jest przez nas skanowany. To kolejny etap tego lejka. Następny to płatności - tu proponujemy różne rozwiązania w zależności od rynku, na którym działamy, robimy to oczywiście pod wymagania klienta. I wreszcie logistyka, czyli jak szybko dostarczyć towar. Działamy w modelu next business day, gdzie naszym celem jest, by 50 proc. paczek docierało do zamawiającego na drugi dzień. W Polsce robimy to z powodzeniem. Za granicą mamy mniejsze możliwości. Dlatego budujemy nowe centra logistyczne. Q-commerce to zupełnie inna historia. By realizować się w tym modelu potrzebna jest gęsta sieć sklepów. Głęboko wierzę, że jak się znajdzie odpowiednie rozwiązania, jak esizeme czy fit analytisc, który zaraz wdrażamy, jeśli chodzi o ubrania, jesteśmy w stanie naprawdę mocno zwiększyć konwersję. Mówimy nawet o kilkudziesięcioprocentowym wzroście rok do roku, ale musimy na to patrzeć przez pryzmat całego lejka i wszystko rozbijać na czynniki pierwsze - mówił Szymon Bujalski.