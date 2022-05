Modivo na kolejnym rynku

Proces transformacji cyfrowej przyspieszył na początku 2020 r. w wyniku pandemii i nic nie wskazuje na to, by trend ten miał ulec zahamowaniu. W ubiegłym roku blisko 80 proc. polskich użytkowników internetu przynajmniej raz dokonało zakupu online, a 13 proc. z nich traktowało e-commerce jako pierwszy wybór podczas poszukiwania odpowiednich produktów.

Jak wskazują ostatnie wyniki badań, na całym Starym Kontynencie duża część handlu detalicznego sukcesywnie przenosi się do sieci. Tylko w 2021 r. wartość europejskiego rynku e-commerce osiągnęła poziom 757 mld euro, co stanowi 10 proc. wzrostu względem poprzedniego roku.

MODIVO na Łotwie

Decyzja MODIVO S.A o uruchomieniu kolejnych kanałów sprzedaży, doskonale wpisuje się więc nie tylko w preferencje zakupowe mieszkańców państw europejskich, ale również w najnowszą strategię spółki, zgodnie z którą do 2025 r. ok. 80% przychodów ma pochodzić z rynków zagranicznych. Udostępnienie platformy MODIVO na Łotwie to kolejny krok w dynamicznym rozwoju poza granicami Polski.

– Specyfikę krajów bałtyckich obserwujemy już od wielu lat, choćby ze względu na naszą obecność na Litwie, gdzie eobuwie.pl funkcjonuje od 2017 r. Widzimy, że w tym regionie z roku na rok rośnie liczba osób kupujących przez Internet - dziś blisko 85 proc. tamtejszych konsumentów robi zakupy właśnie za pośrednictwem sieci - mówi Szymon Bujalski, Członek Zarządu MODIVO S.A.

Niespełna trzy miesiące temu na Łotwie zadebiutował brand eobuwie.pl, rozszerzając tym samym sprzedaż swoich produktów online na terenie CEE. Teraz łotewski rynek e-commerce powiększył się o MODIVO.

– Niedawny debiut platformy eobuwie.pl na rynku łotewskim okazał się dużym sukcesem, dlatego naszym kolejnym krokiem jest rozwój oferty z odzieżą i modnymi dodatkami. Wierzę, że dzięki intensywnej pracy całego zespołu oraz realizowanym kampaniom, które sukcesywnie przyciągają grupy nowych konsumentów, sprzedaż zaproponowanych przez nas produktów na platformie MODIVO będzie systematycznie rosła – mówi Milena Brzuska, Manager ds. rozwoju rynków zagranicznych w MODIVO S.A.