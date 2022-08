Modivo o technologii, robotyzacji i wykorzystaniu aplikacji

Wdrażanie przez przedsiębiorstwa rozwiązań opartych na digitalizacji przyczynia się także do utworzenia nowych miejsc pracy. Wszystko wskazuje na to, że znacząco wzrośnie zapotrzebowanie na takie role, jak specjaliści od uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji, analitycy danych czy twórcy aplikacji i oprogramowania.

Rozwój innowacji

Z ubiegłorocznego raportu „Roboty w handlu detalicznym” opracowanego przez RetailWire i Brain Corp wynika, że blisko połowa ankietowanych planuje wdrożyć automatykę w swoich punktach sprzedaży w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Ponadto, blisko 65 proc. z nich uważa, że jednym z kluczowym elementów funkcjonowania przedsiębiorstw jest posiadanie klarownej strategii automatyzacji.

Roboty są wszechstronnymi partnerami dla codziennych działań firm. Maszyny z powodzeniem wspierają ludzi w wielu rutynowych czynnościach, takich jak utrzymanie porządku, kontakt z klientami czy przetwarzanie danych. Dzięki nim zespoły mogą skupić się na rzeczach wymagających ich uwagi, np. poszerzeniu oferty produktowej lub wdrażaniu nowych rozwiązań, które w przyszłości poprawią doświadczenia zakupowe konsumentów. Należy przyjąć, że zainteresowanie systemami wspierającymi procesy sprzedażowe zmieni rynek handlu i jeszcze bardziej spersonalizuje podejście detalistów do obecnych i potencjalnych klientów.

Praktyczne wykorzystanie technologii

Pod koniec 2021 roku na stacjach benzynowych Shell w Polsce zainstalowano dwa jeżdżące roboty. Pierwszy dostarcza zamówione produkty z oferty gastronomicznej bezpośrednio do stolików, drugi informuje klientów o aktualnych ofertach promocyjnych.

W MODIVO oraz eobuwie.pl, w przestrzeniach stacjonarnych na miłośników mody czekają dziś m.in. roboty humanoidalne, które wspierają pracę sprzedawców. Tłumaczą klientom koncept oraz specyfikę sklepów, a także są elementem rozrywki dla najmłodszych odwiedzających. Również wprowadzone przez spółkę narzędzie esize.me, wykonujące skan stóp w formacie 3D, to praktyczne rozwiązanie, które pomaga konsumentom w wyborze najlepiej dopasowanego produktu.

M-commerce, czyli przyszłość aplikacji mobilnych

Aplikacje mobilne to jedne z kluczowych trendów w handlu, które spopularyzowały zjawisko zwane handlem mobilnym. Tego typu oprogramowania służą nie tylko jako platforma zakupowa, ale także kanał kontaktu marki z klientem, źródło wiedzy o najnowszych trendach oraz nośnik programów lojalnościowych.

Zgodnie z raportem ,,Digital 2022” opublikowanym przez instytut Hootsuite, aż 32 respondentów z Polski, minimum raz w tygodniu robi zakupy korzystając z aplikacji mobilnych. Co ciekawe, już w 2021 r. transakcji za pośrednictwem m-commerce dokonało blisko 55 proc. wszystkich użytkowników internetu na świecie, a cały obszar odpowiadał aż za 60 proc. globalnej sprzedaży w kanałach elektronicznych. Szacuje się, że rok 2022 spowoduje dalszy rozwój tego narzędzia, które może osiągnąć wzrost nawet o 10 p.p.

Dlatego marki starają się, aby były one jak najbardziej angażujące dla miłośników cyfrowych rozwiązań, nakłaniając odbiorców do utrzymywania stałej interakcji i dialogu z brandami. Widoczne jest to m.in. w obszarze live commerce, czyli sprzedaży na żywo, prowadzonej także przez MODIVO SA Ta innowacyjna i interaktywna forma zakupów, do której wykorzystywane są głównie kanały social media, pozwala użytkownikom internetu na lepsze poznanie swoich ulubionych firm, zadawanie pytań na żywo, a także zapoznanie się z produktami, w sposób zbliżony do tradycyjnych zakupów.

Ponadto, coraz częściej, klienci rozpoczynają proces zakupowy w aplikacji, aby w salonie po dotknięciu i przymierzeniu produktów sfinalizować transakcję.