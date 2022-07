Modivo: Social media to cyfrowy sklep przyszłości

W styczniu 2022 roku światowa populacja liczyła 7,91 miliarda ludzi, z czego 4,62 miliarda to użytkownicy mediów społecznościowych, którzy poświęcają na nie średnio 2 godziny dziennie. Oznacza to, że dziś z social mediów regularnie korzysta 58,4 proc. całkowitej populacji świata i prawie 94% proc. wszystkich osób korzystających z sieci. Polska nie odbiega od globalnych trendów. Według ostatniego raportu Digital 2022 firmy Hootsuite 87 proc. polskiego społeczeństwa to użytkownicy internetu, a 83 proc. Polaków, czyli 27 milionów osób powyżej 13. roku życia korzysta z kanałów społecznościowych. Dane jednoznacznie pokazują, że świat online pochłania nas coraz bardziej, co wpływa także na stałe wprowadzanie dodatkowych funkcjonalności.

Social media sprzedają

Zaczęło się od polubień na Facebooku a skończyło na kupowaniu na Instagramie. Teraz nie pełnią one już tylko roli wirtualnego albumu ze zdjęciami, a zaczęły być miejscem, z którego pozyskujemy informacje, rozmawiamy z ludźmi, a także zarabiamy. Firmy oraz osoby indywidualne zdają sobie sprawę z wpływu tych kanałów i wykorzystują ich potencjał na promocję oraz sprzedaż w sieci. Jednym ze sposobów jest social commerce, czyli implementacja systemu sprzedaży detalicznej bezpośrednio w serwisach społecznościowych. Drugą bardzo popularną formą szczególnie na Facebooku jest live shopping, czyli prezentacja kolekcji online. Marki szczególnie modowe wykorzystują oba trendy i coraz bardziej działają w sieci, starając się stworzyć unikalny content, wyróżniający się na tle konkurencji. Przykładem takich firm mogą być eobuwie.pl i MODIVO.

E-commerce w świecie social mediów

Social commerce w szerokim znaczeniu oznacza wszelkie działania wpływające na decyzje zakupowe klientów oraz zwiększenie sprzedaży za pośrednictwem serwisów i aplikacji społecznościowych. Obejmują one dostarczanie informacji na temat oferty, budowanie zaufania, wizerunku i grupy lojalnych konsumentów.

Social commerce zamyka w jednym miejscu całe doświadczenie zakupowe klienta – od znalezienia produktu, przez podjęcie decyzji, aż po realizację transakcji. Kanałami najczęściej wykorzystywanymi do tego typu działań są Facebook, który posiada przycisk „Kup Teraz”, Instagram z naklejkami produktów oraz zakładką sklep na danym profilu, a także Pinterest z opcją „Shop the look”. Głównym zadaniem jest wyjście do potencjalnego klienta, który może zapoznać się z ofertą przeglądając kanały społecznościowe. Proces zakupowy ma być jak najkrótszy i umożliwiać w prosty i intuicyjny sposób zakup produktów – bez konieczności opuszczania danej aplikacji do zewnętrznej platformy sklepu, również podczas finalizacji transakcji. Aby zachęcić do swojej marki, sprzedawcy tworzą historie, starają się wzbudzić emocje i wprowadzają opcję wymiany opinii między internautami, którzy zachęceni otrzymanym contentem decydują się na zamówienie.

Live Shopping

Live shopping, który został uznany za najważniejszy trend sprzedażowy w Chinach. Nowy sposób kupowania odbywa się głównie na urządzeniach mobilnych i w 2019 roku wygenerował 60 miliardów dolarów globalnej sprzedaży. Jest to połączenie handlu elektronicznego z transmisją wideo na żywo, podczas której potencjalni klienci mogą zapoznać się z aktualną kolekcją i kupić live. Zamiast czytać opisy na stronie i wysyłać zapytania za pomocą formularza, internauci w czasie rzeczywistym widzą produkty, rozmawiają ze sprzedawcą i innymi użytkownikami, uzyskując wszystkie interesujące ich informacje, aby na koniec bez opuszczania transmisji kupić wybrany asortyment.

Na popularność live shoppingu wpływa forma prezentacji, np. pokaz mody czy osobista przymierzalnia oraz zapewnienie przez sprzedawców angażujących i osobistych doświadczeń z marką, influencerem oraz ekspertami. Podczas transmisji nawiązywany jest kontakt, który daje poczucie silniejszej, nieformalnej więzi, co skłania konsumentów do wirtualnych zakupów. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zwiększone zainteresowanie trendem jest dobrowolność dołączenia do akcji. Klienci nie są otoczeni reklamami czy ciasteczkami, sami z czystego zainteresowania wchodzą i uczestniczą w wydarzeniu zakupowym, co buduje osobiste doświadczenia i wzmaga skłonność do zakupu.

Firmy dzięki odpowiedniemu budowaniu contentu, upraszczaniu ścieżki zakupowej oraz opowiadaniu historii zachęcają konsumentów do zakupu na dogodnych dla nich warunkach. Według szacunków rynkowych 73 proc. przedsiębiorstw prowadzi tego typu aktywność, a 79 proc. zamierza zacząć w ciągu najbliższych trzech lat. Szacuje się, że tylko w Stanach Zjednoczonych rynek ten w 2025 roku będzie wart 79,6 mld dolarów. W Polsce również zauważalny jest wzrost obu trendów.

Budowanie pozytywnego i osobistego doświadczenia poprzez opowiadanie historii oraz wprowadzania dodatkowych funkcjonalności jak np. sklep na platformie Instagram, zwiększa nie tylko sprzedaż, ale także tworzy społeczność lojalnych konsumentów.