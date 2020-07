Moliera2.com z usługą wirtualnego doradcy

fot. Moliera2

Dzięki usłudze Wirtualnego Doradcy, klienci sklepów Moliera2 w Warszawie, Poznaniu oraz Katowicach mają możliwość skonsultowania swojego wyboru z doradcą i podjęcia decyzji bez wychodzenia z domu.

Z doradcami można konsultować się telefonicznie lub poprzez aplikację Whats App lub FaceTime. Dzięki temu można upewnić się co do rozmiaru czy koloru. Na podstawie zadanych pytań personel pokaże produkty dostosowane do potrzeb klientów.

W salonie Moliera2 klienci mają dostęp nie tylko do damskich, jak i męskich linii, ale również dziecięcych, takich marek jak Burberry, Kenzo Kids, Moncler czy Dsquared.