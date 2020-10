Mondelez chce sprzedawać więcej przekąsek w internecie

Mondelez International zakłada, że ten rok będzie „normalny” - zyski i obroty rosną, tak jak dotychczas. Pandemia ma jednak trwały wpływ na to, jak ludzie zaczęli konsumować przekąski.

Mondelez, producent takich marek, jak m.in. Oreo, Philadelphia i Lu, odnotował wzrost obrotów (o 6 proc.) w pierwszym kwartale br. dzięki blokadzie związanej z pandemią. W kolejnym kwartale od kwietnia do czerwca wzrost wyniósł 0,5 proc. Dirk Van de Put, Belg stojący na czele Mondelez International stwierdził, że cały rok będzie wyglądał całkiem normalnie, z tradycyjnym wzrostem obrotów o co najmniej 3 proc. i wzrostem zysków o 4–6 proc.

Jednak za tymi liczbami kryją się fundamentalne zmiany. Na przykład relacje między dojrzałymi rynkami a krajami rozwijającymi się uległy odwróceniu podczas epidemii: tam, gdzie kraje rozwijające się przed kryzysem odpowiadały za około 5–7 proc. wzrostu, obecnie jest tam zastój, a nawet spadki. Z drugiej strony, rynki rozwinięte rosną niekiedy nawet o 8 proc.

Według prezesa firmy ludzie prawdopodobnie nie będą więcej podjadać, za to trend w kierunku handlu elektronicznego jest trwały: sprzedaż internetowa w Mondelez podwoiła się z 3 do 6 proc. na koniec drugiego kwartału. Aby nadal móc cieszyć się impulsową sprzedażą na tym rynku, firma chce skupić się na reklamie internetowej - również bezpośrednio na platformach e-commerce. Producent ciastek zdaje sobie również sprawę, że do sukcesu w internecie potrzebne są różne formaty i znacznie szersza gama produktów - to z kolei sprawia, że ​​produkcja i dystrybucja są znacznie bardziej złożone i kosztowne.

- W Chinach wszystkie nasze magazyny mogą już wysyłać produkty bezpośrednio do konsumenta. Alibaba prosi nas nawet, abyśmy byli w stanie to zrobić w ciągu dwóch godzin, ale marże są nadal akceptowalne - mówi Van de Put.

Aby zaoszczędzić na kosztach, producent Milki chce zmniejszyć liczbę referencji o 25 proc. Z portfolio nie znikną żadne marki, tylko referencje produktów, które nie sprzedają się dobrze. Mondelez rozważa również oszczędności w powierzchni biurowej, tak aby koszty zrównoważyły ​​się w czwartym kwartale.