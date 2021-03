Mondial Relay na celowniku InPostu. Transakcja za 566 mln euro

InPost chce kupić francuskiego operatora Mondial Relay, fot. Rafał Brzoska

InPost chce przejąć Mondial Relay, francuską platformę do dystrybucji paczek e-commerce, za ok. 565 mln euro.

Tym samym InPost znacząco rozszerzy zakres działalności, przyspieszając rozwój międzynarodowy oraz umocni swoją pozycję jako wiodącego gracza na europejskim rynku dostaw dla e-commerce. Transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu opinii Rady Pracowniczej Mondial Relay oraz pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych. Finansowanie pomostowe transakcji w okresie 365 dni zapewni konsorcjum siedmiu banków. Spółka zakłada, że zamknięcie transakcji nastąpi do końca drugiego kwartału 2021 roku. W okresie 12 miesięcy 2020 Mondial Relay uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 437 mln euro oraz wypracował około 60 mln euro EBITDA.

Firma podała również wstępne, niezaudytowane wyniki finansowe Integer.pl za 2020 rok:

· wzrost przychodów o 104% r/r do 2,532 mld zł

· wzrost EBITDA o 184% r/r do 994 mln zł – marża EBITDA na poziomie 39,3%

· wzrost wolumenu przesyłek w 2021 roku wyższy od oczekiwań

- Planowana akwizycja Mondial Relay we Francji to realizacja strategii zapowiedzianej podczas IPO na EURONEXT Amsterdam i jedna z największych zagranicznych inwestycji polskiej firmy w historii. Ekspansja międzynarodowa jest kluczowym elementem rozwoju InPost, a Mondial Relay zapewni nam obecność na jednym z największych rynków e-commerce w Europie. To skokowe przyspieszenie naszego wzrostu i zwiększenie wartości spółki. Zamknęliśmy znakomity dla InPost rok 2020, w którym dostarczyliśmy 310 milionów przesyłek i zwiększyliśmy sieć Paczkomatów o prawie 50%. Ten niesamowity wzrost operacyjny przełożył się na bardzo dobre wyniki finansowe. W 2020 roku podwoiliśmy nasze przychody, zwiększyliśmy EBITDA o 184% i poprawiliśmy konwersję przepływów pieniężnych do 38%. Taka dynamika utrzymuje się w 2021 roku, a wolumeny paczek w pierwszych dwóch miesiącach roku wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Przed nami perspektywa długoterminowego wzrostu – jesteśmy pionierem rozwiązań ostatniej mili dla e-commerce – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

„Rozległa sieć Mondial Relay, obejmująca ponad 15.800 punktów odbioru i nadania, doskonale pasuje do naszej innowacyjnej sieci Paczkomatów. Widzimy w tym połączeniu okazję do odblokowania niewykorzystanego popytu i przedefiniowania dostaw na ostatniej mili. Dzięki tej transakcji InPost może stać się wiodącym, ogólnoeuropejskim operatorem rozwiązań dostaw dla e-commerce, znacznie przyspieszając dostęp do wygody korzystania z Paczkomatów® dla konsumentów, e-sprzedawców, partnerów biznesowych i środowiska – dodaje Michael Rouse, dyrektor zarządzający odpowiedzialny za rynki międzynarodowe w InPost.

Firma Mondial Relay – założona w 1997 roku, jest dostawcą przesyłek dla e-commerce na rynku europejskim. Posiada około 15.800 punktów odbioru i nadania („PUDO”) we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim (stan na luty 2021). We Francji jest drugą co wielkości siecią, obejmującą 11.000 punktów oraz 4 centra dystrybucyjne. W 2020 roku obsłużyła 131 mln przesyłek – co czyni ją największym niezależnym graczem we Francji pod względem wolumenu. Mondial Relay obsługuje wiele największych platform handlu elektronicznego we Francji, a także indywidualnych sprzedawców detalicznych. W 2020 roku Mondial Relay osiągnął przychody w wysokości 437 mln euro oraz EBITDA na poziomie 60 mln euro.

Zakładane strategiczne efekty akwizycji:

· Znaczące przyspieszenie międzynarodowej ekspansji InPost

o umocnienie pozycji wiodącego dostawcy przesyłek dla e-commerce w Europie

o zwiększenie wolumenów obsługiwanych przesyłek – w 2020 roku łącznie 440 mln sztuk

o zwiększenie zasięgu geograficznego i sieci obsługi do 28.000 punktów

o wejście na jeden z największych i najbardziej atrakcyjnych rynków e-commerce, trzeci co do wielkości w Europie, wraz z pozyskaniem w pełni zintegrowanej platformy dostaw dla e-commerce

o przy wartości szacowanej na ~56 mld euro, francuski rynek e-commerce jest około 5 razy większy niż polski, osiąga również jeden z najwyższych w Europie wskaźników penetracji usługami doręczeń poza adresem odbiorcy, szacowany na około 40%

· Dostęp do rozbudowanej sieci logistycznej Mondial Relay, ogólnoeuropejskich relacji handlowych i korzyści wynikających z rozpoznawalności wśród klientów

o możliwość odblokowania niewykorzystanego popytu i przedefiniowania dostaw detalicznych na ostatniej mili

o wykorzystanie potencjału wzrostu e-commerce w wyniku pandemii COVID-19

o szansa na zwiększenie wydajności, szybkości i wygody dotychczasowych usług firmy Mondial Relay, przede wszystkim dzięki wdrożeniu technologicznie zaawansowanej sieci Paczkomatów® oraz wykorzystaniu innowacji i doświadczenia InPost

· Wzmocnienie „efektu koła zamachowego” i więcej ekologicznych rozwiązań dla dostaw z e-commerce

Zakładane finansowe efekty akwizycji:

· Zmiana międzynarodowej skali, oferty i możliwości rynkowych InPost

o w 2020 roku Mondial Relay osiągnął przychody w wysokości 437 mln euro. Po sfinalizowaniu akwizycji udział międzynarodowych przychodów i EBITDA InPost wzrósłby do odpowiednio około 44% i 18%

o wzrost EBITDA Mondial Relay o około 100-150 mln euro w perspektywie średniookresowej w stosunku do roku 2020

o przyspieszenie rozwoju Mondial Relay i zwiększenie jego wartości przez:

§ lepsze wykorzystanie sieci – wprowadzenie Paczkomatów® w punktach obsługi, które zbliżają się do poziomu nasycenia oraz integracja partnerów handlowych pomiędzy wieloma rynkami w Europie

§ poszerzenie sieci – wykorzystanie BIG DATA do wdrażania Paczkomatów® w nowych lokalizacjach, zwiększenie wygody konsumentów

§ usprawnienia operacyjne – wzrost utylizacji i automatyzacji centrów logistycznych oraz wdrożenie rozwiązań sprawdzonych przez InPost w Polsce

o skokowy wzrost wyników finansowych InPost, zwiększenie przepływów pieniężnych i szybkie zmniejszanie poziomu zadłużenia. Na bazie pro-forma współczynnik zadłużenia netto do EBITDA osiągnie około 3,5x bezpośrednio po transakcji

o priorytetem będzie zmniejszenie zadłużenia do poziomu dźwigni netto wynoszącej około 2,0 – 2,5x EBITDA w ciągu 24 miesięcy po transakcji w efekcie zwiększenia poziomu EBITDA oraz wypracowywaniu dodatnich przepływów pieniężnych, przy jednoczesnym dalszym inwestowaniu w celu wspierania rozwoju na obecnych i nowych kluczowych rynkach – przede wszystkim w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji

· Perspektywy rozwoju w segmencie międzynarodowym InPost

o Wzrost liczby Paczkomatów do 2.000-3.000 w krótkim okresie i do 18.000-21.000 w perspektywie średnioterminowej, podczas gdy liczba punktów obsługi pozostanie stabilna

o wolumen przesyłek na rynku międzynarodowym wzrośnie do 455-555 milionów w perspektywie średnioterminowej, dzięki wdrożeniu Paczkomatów® w Wielkiej Brytanii, Francji i innych regionach

o przychody międzynarodowe osiągną w perspektywie średnioterminowej 4,8–5,9 md zł, podczas gdy marża EBITDA wzrośnie z kilkunastu do ponad dwudziestu procent, dzięki usprawnieniom operacyjnym i zwiększonej dźwigni operacyjnej

o przyspieszenie wzrostu w segmencie międzynarodowym będzie generowane dzięki nakładom inwestycyjnym (CAPEX) w wysokości 10-15% przychodów międzynarodowych w perspektywie średniookresowej

Perspektywy spółki dotyczące segmentu krajowego pozostają niezmienione, zgodnie z prospektem emisyjnym z 20 stycznia 2021 r.