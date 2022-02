Morele podsumowuje 2021 r. Przybyło 2,1 mln ofert

- Sprzedawcą w naszym marketplace może zostać każda osoba, która posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą w Polsce lub na terenie Europy. Każdy zainteresowany ewentualną współpracą podlega procesowi weryfikacji, który przebiega według określonych standardów. Do współpracy dochodzi wyłącznie w momencie, gdy dany przedsiębiorca pozytywnie przejdzie ten proces. Pod koniec ubiegłego roku swoje ofert wystawiło u nas 1426 sprzedawców, w stosunku do 2020 roku ich liczba wzrosła o 840 osób - mówi Paweł Kosturek, dyrektor marketplace Morele. Następstwem ponad 140 proc. wzrostu liczby sprzedawców był wzrost liczby dostępnych ofert. W 2020 roku klienci marketplacu Morele mogli dokonywać wyboru spośród 938 724 ofert, a pod koniec ubiegłego roku z 2,1 mln, czyli w ciągu roku liczba ta wzrosła o blisko 125 proc. Co ciekawe w porównaniu z pierwszym rokiem działalności marketplacu Morele liczba ofert pod koniec ubiegłego roku wzrosła ponad 8 razy.

Na początku 2021 roku Morele zaprezentowały odświeżone logo. - W nowym logo, poza sygnetem, w którym widnieją trzy pomarańczowe kropki symbolizujące morele i nazwę sklepu, dodaliśmy również claim „zakupy online to pestka”. Rebranding, który przeprowadziliśmy przy współpracy z agencją 180heartbeats + Jung v Matt oprócz nowego logo i claimu objął także stworzenie nowej platformy komunikacji z klientami - mówi Wojciech Pawlik, dyrektor ds. marketingu w Morele.

Wszystkie sklepy Grupy Morele pod jednym szyldem

W ubiegłym roku marka Morele podjęła decyzję o integracji niemal wszystkich należących do niej sklepów: hulahop.pl, amfora.pl, budujesz.pl, meblujesz.pl, ubieramy.pl, digitalo.pl, motoria.pl (w planach integracja sklep-presto.pl). Ich cały asortyment został przeniesiony na platformę morele.net. Rozwiązanie to ma ułatwić zakupy w Internecie poprzez możliwość robienia ich w jednym miejscu w różnych kategoriach.

Zamawiaj z dostawą na jutro

Marka postanowiła wydłużyć czas na składanie zamówień “na jutro”. Aktualnie warunkiem dostawy zamówienia w kolejnym dniu roboczym w przypadku większości produktów wysyłanych bezpośrednio z magazynu Morele jest złożenie go do godz. 20:00, a dla niektórych lokalizacji nawet do 21:00. Wyjątek stanowią produkty wielkogabarytowe (np. duże AGD) oraz te wysyłane z magazynów dostawców - jeśli chcemy otrzymać je na drugi dzień, to zamówienie powinniśmy złożyć do godz. 16:00. Zanim produkty trafią do koszyka mamy możliwość sprawdzenia aktualnego czasu dostawy do naszej miejscowości i godziny, do której należy złożyć zamówienie, aby otrzymać produkt na jutro. Wystarczy w odpowiednim miejscu wpisać swój kod pocztowy.

