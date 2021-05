Mourad Tauofiki, dyrektor Amazon na Polskę: inwestujemy w narzędzia do walki z podróbkami

Amazon uruchomił w Polsce programy Brand Registry i Project Zero, aby walczyć z podróbkami w serwisie. Do końca 2020 r. firma wydała ponad 700 milionów dolarów w walkę z podróbkami, a w kontrolę wystawianych na serwisie produktów zaangażowanych jest 10 tys. pracowników. Marki zarejestrowane w Amazon Brand Registry odnotowują średnio o 99% mniej domniemanych naruszeń niż przed rejestracją - wskazuje firma.

- Chcemy, aby nasze serwisy były bezpiecznymi miejscami do robienia zakupów. Z tego powodu wzmacniamy pozycję marek poprzez takie programy jak Brand Registry, który chroni marki, czy Project Zero, samoobsługowe narzędzie, które pozwala właścicielom praw autorskich na usuwanie podrobionych produktów bezpośrednio z naszych sklepów. Dokładnie badamy każde zgłoszenie dotyczące potencjalnych podróbek, i jeśli okaże się zasadne usuwamy przedmiot, trwale rozwiązujemy umowę ze sprzedawcą oraz podejmujemy działania prawne lub w stosownych przypadkach współpracujemy z organami ścigania - mówi Mourad Taoufiki, Country Manager Amazon Polska.

W ramach nowego narzędzia Amazon oferuje formularz rejestracyjny Brand Registry (SSR), raport o naruszeniach (RAV), historię zgłoszeń, samoobsługowe narzędzie do usuwania podróbek Project Zero oraz wsparcie w postaci obsługi klienta Brand Registry.

Amazon Brand Registry to bezpłatna usługa, z której do tej pory skorzystało ponad 500 tys. firm. Dzięki niej mogą one zgłaszać naruszenia swoich praw, a także dbać o prawdziwość informacji podawanych przy oferowanych przez nich produktach

W celu wykrycia nieuczciwych sprzedawców i potencjalnych podróbek, Amazon inwestuje środki w zautomatyzowane systemy i uczenie maszynowe oraz koordynowanie i stałe udoskonalanie programów do walki z handlem podróbkami. Systemy Amazon nieustannie analizują ogromne ilości danych dotyczące partnerów handlowych, towarów, marek i ofert pod kątem autentyczności oferowanych produktów i w razie potrzeby automatycznie blokują ich sprzedaż lub usuwają je z oferty. W przypadku 99,9% produktów oglądanych przez klientów Amazon ewentualne zgłoszenia, co do braku autentyczności okazały się niepotwierdzone.

W 2020 r. uniemożliwiliśmy otwarcie ponad 6 milionów nowych kont, wstrzymując możliwość zamieszczenia na naszej stronie jakąkolwiek oferty, a ponad 10 miliardów podejrzanych ofert udało nam się usunąć zanim pojawiły się w naszym serwisie - dodaje Mourad Taoufiki. Przez ostatnie 4 lata był dyrektorem ds. ekspansji Amazona w Europie. Wcześniej przez 11 lat był związany z firmą doradczą McKinsey.

W ramach Projektu Zero każdy z ponad 18 tys. należących do programu sprzedawców może samodzielnie usunąć podrobiony produkt z naszego sklepu. Jednocześnie informacja o usunięciu produktu każdorazowo trafia do naszego zautomatyzowanego systemu zabezpieczeń, umożliwiając eliminowanie podobnych ofert w przyszłości - dodaje Mourad Taoufiki, który stanowisko country manager w Polsce objął w marcu 2021.