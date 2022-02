Można zgłaszać kandydatki do konkursu Kobieta e-commerce 2022

Kobietą e-Commerce 2022 może być każda przedsiębiorcza Polka. Nie ma znaczenia wiek, wykształcenie, pochodzenie — liczy się wkład w rozwój sektora gospodarki cyfrowej, a jego oceny dokona Jury konkursu i jednocześnie internauci poprzez ogólnopolskie głosowanie.

Aby walczyć o nagrody w Konkursie Kobieta e-commerce 2022 należy wypełnić z formularz zgłoszeniowy na stronie www.kobietaecommerce.pl

Kobiety mogą zgłaszać się samodzielnie lub być nominowane przez osoby trzecie. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Regulamin konkursu przewiduje aż 9 kategorii.

1. Najlepszy sklep internetowy (partner Allegro)

2. Technologia dla e-commerce (partner Accenture)

3. Najlepszy e-marketing (Ceneo.pl)

4. Nowa usługa w e-commerce (Audioteka)

5. Przedsiębiorcza mama w e-commerce (Home.pl)

6. Odpowiedzialny e-commerce (MODIVO)

7. The best influencer for e-commerce

8. Najlepszy start-up e-commerce (Przelewy24.pl)

9. Innowacja w e-commerce (Inpost)

Kandydatka może być zgłoszona w maksymalnie dwóch kategoriach, a nominację należy uzasadnić. Termin zgłoszeń upływa 28 lutego 2022 roku.

Jury konkursu spośród wszystkich zgłoszeń nominuje 10 kandydatek do nagrody w każdej z 9 kategorii. Na stronie internetowej konkursu będzie można zapoznać się z sylwetką każdej z nich, by później móc oddać swój głos w ogólnopolskim głosowaniu internautów. Jury oceniając działania i osiągnięcia nominowanych kandydatek przyzna wybranym kobietom tytuł „Kobieta e-Commerce 2022” oraz pamiątkową statuetkę w każdej kategorii.

W drodze ogólnopolskiego głosowania internetowego spośród wszystkich nominowanych kandydatek zostanie nagrodzona najwyżej oceniona Kobieta e-Commerce w kategorii Wybór Internautów. Laureatka otrzyma oprócz tytułu i statuetki nagrodę finansową w kwocie 5 tys. złotych. Głosować będzie można od 10 marca do 10 kwietnia 2022 roku, a ostateczne wyniki poznamy 21 kwietnia 2022 roku.