MRPiT ws. e- sprzedaży alkoholu: Zdrowie obywateli ma pierwszeństwo przed aspektami handlowymi

Sprzedaż napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu jest sprzeczna z prawem, fot. shutterstock

Pomimo kolejnych pism i interpelacji wysyłanych do rządu w sprawie umożliwienia przedsiębiorcom sprzedaży alkoholu przez internet, rządzący są nieugięci. - Zdrowie obywateli ma wyraźne pierwszeństwo przed aspektami gospodarczymi czy handlowymi - argumentuje przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Marek Niedużak, Podsekretarz Stanu w ministerstwie rozwoju odpowiedział na interpelację posłów Zbigniewa Ziejewskiego i Jarosława Rzepy w sprawie sprzedaży alkoholu przez Internet.

Marek Niedużak w piśmie z 10 czerwca podał, że ani w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, ani w Ministerstwie Zdrowia nie są obecnie prowadzone ani planowane prace legislacyjne, mające na celu umożliwienie sprzedaży alkoholu przez Internet.

- (...) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii w swoich działaniach wspiera znoszenie barier administracyjnych i ograniczeń, które mogą wpływać na rozwój przedsiębiorczości i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Intensywny rozwój nowoczesnych technologii w handlu, w tym nowych kanałów dystrybucji, wpływa stymulująco na rozwój przedsiębiorców oraz ich ekspansję na rynku. Należy jednak podkreślić, że istniejące przepisy odróżniają, ze względu na interes publiczny, alkohol od innych towarów. W tym zakresie zdrowie obywateli ma wyraźne pierwszeństwo przed aspektami gospodarczymi czy handlowymi. Z kolei opinia Ministra Zdrowia w odniesieniu do postulatu dotyczącego sprzedaży napojów alkoholowych przez Internet czy też w inny sposób umożliwiający jego zdalny zakup, niezmiennie pozostaje zdecydowanie negatywna (...) - czytamy w odpowiedzi.

- (...) Obecnie wydaje się, że prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przez Internet nie stwarza należytych gwarancji prowadzenia działalności w rzetelny sposób w rozumieniu przepisów ustawy oraz spełniania nadrzędnych celów tej regulacji. (...) zdalne nabywanie napojów alkoholowych sprzyjałoby zachowaniu anonimowości konsumenta (w odróżnieniu do zakupów dokonywanych osobiście w punkcie sprzedaży), co może być dodatkowym impulsem zachęcającym do dokonania zakupu - dodano.